Какие удобства на пляже по закону должны быть бесплатными

Сейчас пляжи можно сравнить с парками развлечений: там есть все для комфортного и веселого времяпрепровождения. Арендаторы пляжей стараются, чтобы отдыхающим было комфортно, и требуют за свои услуги плату. Но есть вещи, за которые они не имеют право брать деньги с приезжих.

Доступ к воде

Закон запрещает брать плату с людей за доступ к водоему, если он принадлежит государству. Более того, Земельный кодекс запрещает приватизировать территорию береговых линий. А частные платные пляжи могут быть только у искусственных водоемов.

Туалеты, раздевалки и душевые

Все вышеперечисленные удобства должны быть бесплатными. Владельцы пляжей обязаны установить на территории туалеты, душевые кабинки и места для переодеваний. Это все должно быть бесплатным.

Но не все соблюдают правила. Так, если к туалету приближаются проверяющие, он резко становится бесплатным. Более того, в ресторанах и кафе уборная также предоставляется бесплатно.

Лежаки, зонтики и парковка

Частное лицо при аренде пляжа фактически заключает договор на обустройство территории и имеет право установить торговые точки, аттракционы, организовать прокат пляжных принадлежностей. За эти услуги владелец пляжа имеет право брать плату с посетителей.

Арендаторам запрещается брать деньги за вход, а шезлонг предоставлять в подарок. Такая деятельность незаконна, сообщает «Аргументы и факты».

Услуги спасателей