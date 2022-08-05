Территорию курорта «Домбай» могут расширить

Для развития горнолыжного курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии потребуется расширение его территории. Для этого необходимо разработать стратегию пространственного развития объекта.
«Концепция пространственного развития должна быть создана, на ее основании „Домбай“ получит пошаговую стратегию развития, как мы будем двигаться поэтапно. Будет территория, свободная от застройки, и в рамках мастер-плана мы будем определять направление ее развития. „Домбай“ - это не только горнолыжный, это и экологический туризм»,
— рассказал министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев во время российского туристического форума «Путешествуй!».
Гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев подчеркнул, что новые территории можно было бы соединить с существующей зоной катания и создать там новые туристические деревни. «После того, как концептуально правительство [РФ] утвердит и примет решение, что эти курорты у нас в перспективные зоны включены, будем разрабатывать [план развития]», — сказал он.
Текеев отметил, что на территории курорта также нужно увеличивать число канатных дорог и обеспечить объект качественной инженерной инфраструктурой.
«Домбай» - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действует с середины прошлого века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения.