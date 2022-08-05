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10 минут назад

Территорию курорта «Домбай» могут расширить

«Это Кавказ»

Для развития горнолыжного курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии потребуется расширение его территории. Для этого необходимо разработать стратегию пространственного развития объекта.

Территорию курорта «Домбай» могут расширить
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Концепция пространственного развития должна быть создана, на ее основании „Домбай“ получит пошаговую стратегию развития, как мы будем двигаться поэтапно. Будет территория, свободная от застройки, и в рамках мастер-плана мы будем определять направление ее развития. „Домбай“ - это не только горнолыжный, это и экологический туризм»,

— рассказал министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев во время российского туристического форума «Путешествуй!».

Гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев подчеркнул, что новые территории можно было бы соединить с существующей зоной катания и создать там новые туристические деревни. «После того, как концептуально правительство [РФ] утвердит и примет решение, что эти курорты у нас в перспективные зоны включены, будем разрабатывать [план развития]», — сказал он.

Текеев отметил, что на территории курорта также нужно увеличивать число канатных дорог и обеспечить объект качественной инженерной инфраструктурой.

«Домбай» - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии, действует с середины прошлого века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения.

Отдых в России,Хасан Тимижев,
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