Не только Ладога: 5 озер, ради которых стоит ехать в Карелию

Ладожское и Онежское – не единственные интересные озера, которые стоит посетить, приезжая в Карелию. На территории этого северного края официально находится более 73 тысяч водоемов. Сегодня в подборке “Рамблера” топ уникальных карельских озер, обязательных к помещению.

Кукас (Лоухский район)

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У этого озера забавное название, но не только им оно привлекает путешественников. Во-первых, стоит отметить, что вода в Кукасе невероятно чистая. Те, кто успел там побывать, рассказывали, что дно видно даже на глубине около десяти метров. Во-вторых, берега этого озера удивительно живописные – здесь и скалы, и покрытые густым лесом прибрежные линии. В-третьих, на Кукасе можно и нужно рыбачить. Здесь есть шанс поймать щуку, форель, хариуса – особенно если вы взяли с собой или арендовали лодку и умеете пользоваться эхолотом.

Пяозеро (Лоухский район)

Не менее живописным считается Пяозеро. Отправляясь сюда на отдых, можно изучить карту пляжей, они здесь разные – и песчаные, и каменистые, где лес словно “вырастает”из волн озера. Берега Пяозера преимущественно чистые, оборудованные для длительных стоянок с палатками и удочками. Да, в этом озере также можно ловить рыбу, например, кумжу и палию. Стоит только прихватить с собой некоторое количество личинок жука-короеда.

Многие приезжающие сюда отправляются на тихую охоту за ягодами.

Куйто (Калевальский район)

Настоящая жемчужинка Карелии находится недалеко от знаменитого поселка Калевала. Для начала предлагаем заглянуть туда – исследовать серебристую дугу Куйто, поплавать в тишине, порыбачить. А уже после отправиться и в Калевалу, где знают толк в гостеприимстве. Об этом поселке часто говорят, будто он наполнен сказками, песнями, рунами и легендами. Поговорите с жителями Калевалы, если они идут на контакт, сходите на экскурсию в дом сказительницы Марии Ремшу, местной легенды. А самое главное – ощутите каждой клеточкой тела, что здесь время идет по-другому, размереннее и тише.

Сямозеро (Пряжинский район)

Чтобы увидеть красивые озера, не нужно ехать вглубь региона. На юге Карелии притаилось небольшое, но очень красивое Сямозеро. Его максимальная глубина – 24 метра. Будьте готовы к тому, что в летние месяцы здесь бывает многолюдно. В первую очередь к берегам Сямозера приезжают рыбаки. Дело в том, что в этом озере водится более 22 видов рыбы. Других путешественников манит развитая инфраструктура – у берегов Сямозера есть множество турбаз и места для кемпинга.

Еще одна причина заглянуть на Сямозеро, а точнее, изучить его окрестности – это зоокомплекс “Три медведя”. Он находится всего в трех километрах от озера. Здесь можно своими глазами увидеть не только мишек, но и северных волков, песцов, рысей.

Мраморное озеро (Сортавальский район)

Мраморное озеро относится к виду горных. Оно образовалось после того, как люди закончили разработку мраморного карьера на горе Белой. Кстати, из рускеальского мрамора построили знаменитые Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский замок и облицевали несколько станций метро в Санкт-Петербурге.

Вода Мраморного озера, уверяют старожилы этих мест, чистейшая. В хорошую погоду она отливает бирюзой, в пасмурную – изумрудом. Огранку этого природного бриллианта дополняют сосновые леса и небольшие скалы.