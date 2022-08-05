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1 час назад

Отдых на Красной Поляне и в Домбае подорожает на 10–20 %

РИА "ФедералПресс"

Продажи туров на популярные горнолыжные курорты стартуют в октябре. Эксперты узнали цены на зимний сезон 2022–2023 года, сообщает ассоциация туроператоров России.

Отдых на Красной Поляне и в Домбае подорожает на 10–20 %
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По прогнозам туроператоров, отдых на горнолыжных курортах России, в зависимости от направления, подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем от 10 до 20 % в сравнении с прошлой зимой»,

– сообщает АТОР.

Отмечается, что повышенные цены оправданы высоким спросом на отдых в России. Прогнозируется загрузка отелей на 100 %.

В свою очредь рост спроса на российскийские курорты объясняется повышением цен на зарубежные направления. В число популярных мест отдыха вошла Красная Поляна в Сочи – размещение на Новый год, в даты с 2 по 8 января, в отеле Ibis styles 4* обойдется от 102 700 рублей на двоих.

Размещение в отелях Сочи на Новый год дойдет до 200 тысяч рублей за неделю на двоих, в то время как в феврале цена снизится до 87 000 рублей. В новогодние даты на «Розе Хутор» размещение в отеле Freestyle Rosa Khutor 3* будет стоить от 79 900 рублей.

Дешевле отдыхать в Домбае: отели с заездом с 30 декабря по 04 января обойдутся от 27 500 рублей за двоих.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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