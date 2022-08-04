Ростуризм заманивает туристов в Пермь на мини-отпуск

«Мы постарались максимально продумать как лучше доехать, что можно успеть посмотреть, какие подарки и сувениры лучше привезти. Всего два-три дня, но я всегда повторяю, что выходные — это маленькая жизнь, которую в наших силах наполнить яркими впечатлениями», — приводят слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в мэрии.

Туристам со всей страны предлагают посетить пермские театры, музеи, прогуляться по набережной Камы, городской эспланаде, посетить Сад камней, Райский сад, а также познакомиться с местной кухней: попробовать посикунчики, белые грибы, блюда из дичи, мороженое с вареньем из шишек. Авторы маршрута также отмечают, что гости города могут отправиться в путешествие и по Пермскому краю — в Белогорский монастырь, посетить Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, а также съездить на сплав. Полный маршрут можно посмотреть на сайте Сity.russia.travel.