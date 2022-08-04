Лучшие отели для романтического отдыха на Черном море

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили отечественным туристам лучшие отели для романтического отпуска на Черном море. Об этом сообщается на сайте организации.

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Наиболее подходящим направлением для отдыха с возлюбленными специалисты назвали Сочи. Желающим отдохнуть на курорте в бархатном сезоне туроператор PEGAS Touristik рекомендует обратить внимание на пятизвездочный Swissotel Resort Сочи Камелия, расположенный в природном парке. На территории отеля располагаются собственный песчано-галечный пляж с павильонами и баром, бассейн, SPA-центр, тренажерный зал и теннисный корт. Стоимость недельного тура с перелетом из Москвы составляет 178 тысяч рублей на двоих.

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Отдых в пятизвездочном Radisson Collection Paradise Resort & Spa для двух туристов обойдется в 229,1 тысячи рублей. К услугам гостей отеля — частный пляж, уникальный SPA-комплекс «SIBO» с греческой баней, парная, хамам, бассейны и бары.

Для романтического отдыха в Анапе туроператор «Мультитур» рекомендует рассмотреть отель «Дивный Мир Капкана Бэй», расположенный в курортном поселке Витязево в шаговой доступности от моря и работающий по системе «все включено». Постояльцам доступен бар на крыше с джакузи и панорамным видом. Стоимость недельного проживания без перелета в сентябре начинается от 37,8 тысячи рублей на двоих.

Также для отпуска со второй половинкой в Анапе подойдут отели категории пять звезд Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon, куда шестидневный тур обойдется в 119,9 тысячи рублей, и Grand Hotel Anapa, за отдых в котором придется заплатить минимум 116,2 тысячи рублей на двоих. Среди более бюджетных вариантов — четырехзвездочные «Гранд Сапфир» (неделя проживания от 34 тысяч рублей на двоих), Beton Brut (от 95,7 тысячи) и «Дрим отель Анапа» (от 39,4 тысячи).

В Геленджике парам для совместного отпуска можно выбрать пятизвездочный METROPOL Гранд Отель, построенный на берегу Черного моря на мысе Толстый, где начинается Геленджикская набережная. В гостинице 380 номеров, включая люкс, бунгало и отдельно стоящие виллы, а также рестораны, бары и SPA.