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1 час назад

Туристы нашли в Сочи борщ за 150 рублей

РИА "ФедералПресс"

Семейная пара отдыхала в Сочи и была приятно удивлена ценами на сало и борщ. Подробности сообщает канал «Яндекс.Дзен» «На своих двоих».

Туристы нашли в Сочи борщ за 150 рублей
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Ожидала увидеть сумму не менее 1300, но наш ужин вышел всего лишь на 777 рублей. А если вычесть напитки, то цена и вовсе становится равной тем, которые мы видим в большинстве столовых, только ведь это не столовая, а кафе», – сообщают отдыхающие Алена и Женя.

За тарелку борща они заплатили 150 рублей, и столько же за тарелку сала. Горчица подавалась к салу бесплатно, а за три куска хлеба пришлось доплатить 12 рублей, только один кусочек достался им бесплатно. Также туристы заказали салат с красной рыбой за 265 рублей.

По словам Алены, за 150 рублей подали большую тарелку борща с хорошим кусочком говядины, со сметаной и зеленью.

Туристы отмечают, что оказались в кафе случайно. В номере, который они сняли, не было кухни, поэтому они едят не дома, сообщили отдыхающие.

Отдых в России,Полина Зиновьева,
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