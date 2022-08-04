Туристы нашли в Сочи борщ за 150 рублей

«Ожидала увидеть сумму не менее 1300, но наш ужин вышел всего лишь на 777 рублей. А если вычесть напитки, то цена и вовсе становится равной тем, которые мы видим в большинстве столовых, только ведь это не столовая, а кафе», – сообщают отдыхающие Алена и Женя.