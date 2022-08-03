Во что обойдётся недельный отдых на калининградском курорте

По мнению главы калининградского минтуризма Андрея Ермака, семье с двумя детьми понадобится минимум 50 тысяч рублей на неделю отдыха в регионе без учёта перелёта, проживания и трансфера в аэропорт. «Клопс» прикинул бюджет такой поездки в Зеленоградск на семью с двумя детьми.
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru
Мы представили, чем могут заниматься туристы в течение дня, и получили примерные суммы затрат.
Утро: завтрак и пляж
Завтрак часто входит в стоимость проживания в отеле, поэтому исключим эту статью. Перекус для пляжа покупаем в супермаркете:
- вода — 69,90 р. за 1 л,
- яблоки — 30 р. за полкило,
- огурцы — 30 р. за полкило,
- три венских булочки — 150 р.,
- слойка с ветчиной и сыром — 50 р.
День: обед и прогулка
Примерные расходы на обед в пиццерии семейного типа:
- 2 литовских борща взрослым — 658 р.,
- по картофельному крем-суп детям — 298 р.,
- гавайская пицца на всех — 369 р.,
- литр ягодного морса за 330 р.
После обеда неплохо прогуляться по городу. Здесь родителей с детьми поджидают различные ловушки в виде развлечений для обоих чад:
- аттракционы «Рыбалка» и «Шарики» в парке — 500 р.,
- тир — 300 р.,
- прогулка на арендованном электросамокате — 500 р./час,
- батут — 300 р.,
- аттракцион «Паровозик» — 300 р.,
- аттракцион «Самолётик» — 300 р.
Не забываем про заманчивые перекусы обоим детям:
- пончик — 240 р.,
- кукуруза — 300 р.,
- мороженое — 240 р. за две порции.
Вечер: ужин
Мы подсчитали среднюю цену ужина в двух вариантах. Бюджетный — пикник на пляже или в номере перед телевизором. Более затратный — поход в то же кафе, где обедали.
За продуктами для пляжного перекуса мы опять-таки не поленимся сходить в магазин:
- хлеб — 40 р.,
- сыр — 160 р.,
- колбаса — 180 р.,
- помидоры — 120 р.,
- яблоки — 30 р.,
- огурцы — 30 р.
- сок — 129 р.
Ужин в ресторане:
- пюре с «осьминожками» из сосисок для детей — 458 р.,
- строганина из пеламиды — 549 р.,
- балтийская пицца в качестве горячего блюда для родителей — 549 р.,
- молочные коктейли для детей — 510 р.,
- морс для всех — 330 р.
Что получилось?
Скромная непьющая семья, довольствующаяся самодельным ужином, в день потратит минимум 5 653 р., за неделю — 41 071 р. Питаясь в кафе, придётся выложить за то же время 53 020 р. Прибавим к этим суммам поездку на зеленоградском колесе обозрения стоимостью 1 500 р.
Если приплюсовать сюда покупку сувениров и напитков, поездки в другие прибрежные города, непредвиденные расходы в виде лекарств, косметики или средств гигиены, то почти получится уложиться в обозначенную Андреем Ермаком минимальную сумму.