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1 час назад

Уложиться в 50 тысяч: во что обойдётся недельный отдых на калининградском курорте

Клопс.Ru

По мнению главы калининградского минтуризма Андрея Ермака, семье с двумя детьми понадобится минимум 50 тысяч рублей на неделю отдыха в регионе без учёта перелёта, проживания и трансфера в аэропорт. «Клопс» прикинул бюджет такой поездки в Зеленоградск на семью с двумя детьми.

Во что обойдётся недельный отдых на калининградском курорте
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Мы представили, чем могут заниматься туристы в течение дня, и получили примерные суммы затрат.

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Утро: завтрак и пляж

Завтрак часто входит в стоимость проживания в отеле, поэтому исключим эту статью. Перекус для пляжа покупаем в супермаркете:
  • вода — 69,90 р. за 1 л,
  • яблоки — 30 р. за полкило,
  • огурцы — 30 р. за полкило,
  • три венских булочки — 150 р.,
  • слойка с ветчиной и сыром — 50 р.

Итого: 329 р.

День: обед и прогулка

Примерные расходы на обед в пиццерии семейного типа:
  • 2 литовских борща взрослым — 658 р.,
  • по картофельному крем-суп детям — 298 р.,
  • гавайская пицца на всех — 369 р.,
  • литр ягодного морса за 330 р.

Итого: 1 655 р.

После обеда неплохо прогуляться по городу. Здесь родителей с детьми поджидают различные ловушки в виде развлечений для обоих чад:
  • аттракционы «Рыбалка» и «Шарики» в парке — 500 р.,
  • тир — 300 р.,
  • прогулка на арендованном электросамокате — 500 р./час,
  • батут — 300 р.,
  • аттракцион «Паровозик» — 300 р.,
  • аттракцион «Самолётик» — 300 р.
Не забываем про заманчивые перекусы обоим детям:
  • пончик — 240 р.,
  • кукуруза — 300 р.,
  • мороженое — 240 р. за две порции.

Итого: 4 480 р.

Вечер: ужин

Мы подсчитали среднюю цену ужина в двух вариантах. Бюджетный — пикник на пляже или в номере перед телевизором. Более затратный — поход в то же кафе, где обедали.

За продуктами для пляжного перекуса мы опять-таки не поленимся сходить в магазин:
  • хлеб — 40 р.,
  • сыр — 160 р.,
  • колбаса — 180 р.,
  • помидоры — 120 р.,
  • яблоки — 30 р.,
  • огурцы — 30 р.
  • сок — 129 р.

Итого: 689 р.

Ужин в ресторане:
  • пюре с «осьминожками» из сосисок для детей — 458 р.,
  • строганина из пеламиды — 549 р.,
  • балтийская пицца в качестве горячего блюда для родителей — 549 р.,
  • молочные коктейли для детей — 510 р.,
  • морс для всех — 330 р.

Итого: 2 396 р.

Что получилось?

Скромная непьющая семья, довольствующаяся самодельным ужином, в день потратит минимум 5 653 р., за неделю — 41 071 р. Питаясь в кафе, придётся выложить за то же время 53 020 р. Прибавим к этим суммам поездку на зеленоградском колесе обозрения стоимостью 1 500 р.

Если приплюсовать сюда покупку сувениров и напитков, поездки в другие прибрежные города, непредвиденные расходы в виде лекарств, косметики или средств гигиены, то почти получится уложиться в обозначенную Андреем Ермаком минимальную сумму.

Отдых в России,Андрей Ермак,
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