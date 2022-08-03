Во что обойдётся недельный отдых на калининградском курорте

По мнению главы калининградского минтуризма Андрея Ермака, семье с двумя детьми понадобится минимум 50 тысяч рублей на неделю отдыха в регионе без учёта перелёта, проживания и трансфера в аэропорт. «Клопс» прикинул бюджет такой поездки в Зеленоградск на семью с двумя детьми.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Мы представили, чем могут заниматься туристы в течение дня, и получили примерные суммы затрат.

Видео дня

Утро: завтрак и пляж

вода — 69,90 р. за 1 л,

яблоки — 30 р. за полкило,

огурцы — 30 р. за полкило,

три венских булочки — 150 р.,

слойка с ветчиной и сыром — 50 р. Завтрак часто входит в стоимость проживания в отеле, поэтому исключим эту статью. Перекус для пляжа покупаем в супермаркете:

Итого: 329 р.

День: обед и прогулка

2 литовских борща взрослым — 658 р.,

по картофельному крем-суп детям — 298 р.,

гавайская пицца на всех — 369 р.,

литр ягодного морса за 330 р. Примерные расходы на обед в пиццерии семейного типа:

Итого: 1 655 р.

аттракционы «Рыбалка» и «Шарики» в парке — 500 р.,

тир — 300 р.,

прогулка на арендованном электросамокате — 500 р./час,

батут — 300 р.,

аттракцион «Паровозик» — 300 р.,

аттракцион «Самолётик» — 300 р. После обеда неплохо прогуляться по городу. Здесь родителей с детьми поджидают различные ловушки в виде развлечений для обоих чад:

пончик — 240 р.,

кукуруза — 300 р.,

мороженое — 240 р. за две порции. Не забываем про заманчивые перекусы обоим детям:

Итого: 4 480 р.

Вечер: ужин

Мы подсчитали среднюю цену ужина в двух вариантах. Бюджетный — пикник на пляже или в номере перед телевизором. Более затратный — поход в то же кафе, где обедали.

хлеб — 40 р.,

сыр — 160 р.,

колбаса — 180 р.,

помидоры — 120 р.,

яблоки — 30 р.,

огурцы — 30 р.

сок — 129 р. За продуктами для пляжного перекуса мы опять-таки не поленимся сходить в магазин:

Итого: 689 р.

пюре с «осьминожками» из сосисок для детей — 458 р.,

строганина из пеламиды — 549 р.,

балтийская пицца в качестве горячего блюда для родителей — 549 р.,

молочные коктейли для детей — 510 р.,

морс для всех — 330 р. Ужин в ресторане:

Итого: 2 396 р.

Что получилось?

Скромная непьющая семья, довольствующаяся самодельным ужином, в день потратит минимум 5 653 р., за неделю — 41 071 р. Питаясь в кафе, придётся выложить за то же время 53 020 р. Прибавим к этим суммам поездку на зеленоградском колесе обозрения стоимостью 1 500 р.