Путешествуем на электричке: Нижний Новгород, Ижевск и не только

Завтра из Казани запускают электричку до Нижнего Новгорода. Это ли не повод вспомнить и о других местах, куда можно по-спартански укатить на пригородных поездах. Добро пожаловать в Ижевск, Йошкар-Олу, Арск, Зеленодольск, ну и конечно, в Нижний.

Фото: Казанский Портал Казанский Портал

Нижний Новгород

Видео дня

Туда: 5:10 — ежедневно, кроме 12,13,17,20 и 24 августа

Обратно: 16:08 — ежедневно, кроме 6,10,12,13,17,20 и 24 августа

Сколько ехать: 6 часов 20 минут

Билет: 1 292 рубля

Казанский Портал

В Нижний летают самолеты, ездят поезда, а теперь еще и электрички — для тех, кто хочет рвануть к соседям бюджетно и без артподготовки. Просто сел и уехал.

Что нужно посмотреть обязательно:

Нижегородский кремль — главная достопримечательность города. В отличие от нашего, их Кремль красный.

Чкаловская лестница — если пройдете все 560 ступенек, знайте: вы герой.

Верхне Волжская набережная — длиннющий променад с историческими зданиями и роскошным видом на Волгу.

Канатная дорога — в Казани нет, а тут есть. Всего за 100 рублей можно пролететь почти километр над великой Волгой. Говорят, ощущения невероятные.

Госбанк — здание сказочного вида, которое одновременно похоже на замок и пряничный домик.

Главный ярмарочный дом — еще одно нарядное сказочное здание.

Большая Покровская — местный Арбат.

Если собираетесь в Нижний всерьез и надолго, держите полезную ссылку — nn-grad.ru. Это официальный туристический портал города, где собрано главное: куда пойти, как добраться, где поесть и где остановиться.

Ижевск

Туда: 5:12, 16:14 — ежедневно

Обратно: 6:39, 17:52 — ежедневно

Сколько ехать: примерно 6 часов

Билет: 778 рублей

Казанский Портал

Есть вариант съездить в Удмуртию и устроить ижевский трип. На пару дней дел хватит точно. Погулять на Красной площади и по набережной зодчего Дудина на огромном городском пруду. Посмотреть на памятник пельменю, беспощадно проткнутого вилкой. Пройтись по Пушкинской к центральной площади. Кстати, по пути вам может встретиться дорожный знак для инопланетян, который запрещает им похищать людей. Обратите внимание.

И не забудьте сходить в знаменитый ижевский зоопарк — повидаться с белыми медведями и моржами, например. Посетителям нравится их размеренное медитативное плаванье.

Кстати, можете заглянуть в список достопримечательностей, выбрать интересные места и погулять по личному маршруту.

Зеленодольск

Туда: почти каждые полчаса-час — ежедневно

Обратно: почти каждые полчаса-час — ежедневно

Сколько ехать: 1 час

Билет: 70 рублей

Казанский Портал

Когда бог раздавал городам достопримечательности, он прошел мимо Зеленодольска, но кое-что рассыпал — леса и парки. Город действительно зеленый и очень тихий. Возможно, это единственный повод приехать сюда на пару часов.

Прогуляйтесь по новому парку «Березовая роща», посмотрите на городское озеро в центре, отдохните на пляже «Рахат» или изучите Зеленодольск на велосипеде. Есть целых три пункта проката:

Ленина, 56б;

Ленина, 44 к1;

Украинская, 2а.

И совет от местного: хотите вкусно и недорого поесть, идите в пиццерию на Карла Маркса, 39. Это в центре. Заведение работает с нулевых, и с тех пор в нем почти ничего не изменилось. Здесь готовят 14 видов пасты — обязательно попробуйте. Не все сразу, конечно. Цена — от 190 рублей.

Йошкар-Ола

Туда: 14:18 — пт, сб, вс

Обратно: 7:43 — сб, вс, пн

Сколько ехать: 3 часа 27 минут

Билет: 331 рубль

Казанский Портал

Йошкар-Ола давно осела во всевозможных рейтингах мест для коротких путешествий. Ее любят за симпатичные архитектурные подделки. Ищите здесь набережную Брюгге, Спасскую башню, Дворец дожей и множество других европейских достопримечательностей. И это всего лишь в 150 км от Казани.

Увы, поезд делает целых 16 остановок, поэтому ехать три с половиной часа.

Арск

Туда: с 5 утра и очень часто

Обратно: с 5 утра и очень часто

Сколько ехать: 1-2 часа

Билет: 124 рубля

Казанский Портал

Если будете выбирать между «остаться дома на диване» и «съездить в Арск», езжайте. Некоторые говорят, что это маленькая Швейцария, но это не точно.