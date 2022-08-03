Карелию стали чаще выбирать для отдыха в «бархатный сезон»

Сервис бронирования Tvil.ru опубликовал на сайте список мест, куда чаще всего приезжают туристы в бархатный сезон.
Так, в 2022 году европейский городок Карелии занял шестую позицию в рейтинге популярных мест. Как правило, в Сортавале туристы останавливаются на три дня.
Однако суточное проживание в этом городе составляет 5902 рубля, что является самым дорогим среди остальных городов.
Лидирующие позиции заняли Сочи, Ялта и Казань.
Список составляли на основе данных о бронировании жилья с августа по сентябрь 2022 года.