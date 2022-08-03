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1 час назад

Карелию стали чаще выбирать для отдыха в «бархатный сезон»

runews24.ru

Сервис бронирования Tvil.ru опубликовал на сайте список мест, куда чаще всего приезжают туристы в бархатный сезон.

Карелию стали чаще выбирать для отдыха в «бархатный сезон»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, в 2022 году европейский городок Карелии занял шестую позицию в рейтинге популярных мест. Как правило, в Сортавале туристы останавливаются на три дня.

Однако суточное проживание в этом городе составляет 5902 рубля, что является самым дорогим среди остальных городов.

Лидирующие позиции заняли Сочи, Ялта и Казань.

Список составляли на основе данных о бронировании жилья с августа по сентябрь 2022 года.

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