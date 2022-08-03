На Байкале начнут развивать круизный туризм

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 1 октября 2022 года проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера, с копией которого ознакомился ТАСС в среду.

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«Ростуризму (З. В. Догузовой) совместно с Минприроды России, Минтрансом России, правительствами Республики Бурятия и Иркутской области проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал с учетом необходимости решения вопросов строительства причалов, пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации ТКО и жидких бытовых отходов, а также утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации»,

— говорится в документе.

Вице-премьер также поручила Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, Минприроды, правительствами Бурятии и Иркутской области проработать вопрос о формировании отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».