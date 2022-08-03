На Байкале начнут развивать круизный туризм

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 1 октября 2022 года проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера, с копией которого ознакомился ТАСС в среду.
«Ростуризму (З. В. Догузовой) совместно с Минприроды России, Минтрансом России, правительствами Республики Бурятия и Иркутской области проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал с учетом необходимости решения вопросов строительства причалов, пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации ТКО и жидких бытовых отходов, а также утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации»,
— говорится в документе.
Вице-премьер также поручила Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, Минприроды, правительствами Бурятии и Иркутской области проработать вопрос о формировании отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».
Ранее пресс-служба Виктории Абрамченко сообщила, что количество туристов на Байкале увеличится в два раза в ближайшие десять лет, турпоток достигнет 2 млн туристов в год. Однако, по словам вице-премьера, туризм на Байкале должен развиваться грамотно, без негативного воздействия на окружавшую среду.