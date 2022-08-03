Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
53 минуты назад

На Байкале начнут развивать круизный туризм

Большая Азия

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила до 1 октября 2022 года проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера, с копией которого ознакомился ТАСС в среду.

На Байкале начнут развивать круизный туризм
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Ростуризму (З. В. Догузовой) совместно с Минприроды России, Минтрансом России, правительствами Республики Бурятия и Иркутской области проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал с учетом необходимости решения вопросов строительства причалов, пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации ТКО и жидких бытовых отходов, а также утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации»,

— говорится в документе.

Вице-премьер также поручила Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, Минприроды, правительствами Бурятии и Иркутской области проработать вопрос о формировании отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».

Ранее пресс-служба Виктории Абрамченко сообщила, что количество туристов на Байкале увеличится в два раза в ближайшие десять лет, турпоток достигнет 2 млн туристов в год. Однако, по словам вице-премьера, туризм на Байкале должен развиваться грамотно, без негативного воздействия на окружавшую среду.

Отдых в России,Виктория Абрамченко,Минприроды России,Минтранс РФ,Ростуризм,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители