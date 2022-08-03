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2 часа назад

Байкал предлагают сделать центром экологического и круизного туризма

TourDom

Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ» должны к 1 сентября разработать дорожную карту по развитию экологического и круизного туризма на Байкале. Такое поручение дала ведомствам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Байкал сделают центром экологического и круизного туризма
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, совместно с Минприроды и правительством Иркутской области Федеральному агентству и госкорпорации необходимо актуализировать и ввести понятие туристических (экологических) троп, установив их правовой статус. В числе задач – проведение исследований на тему, как туризм влияет на природу озера и окружающей среды. Исходя из результатов будет приниматься решение о дальнейшем развитии туристической инфраструктуры Байкала.

Кроме того, Ростуризм и Минтранс должны проработать вопрос круизного туризма на озере. Для этого в первую очередь нужно определиться со строительством причалов для круизных судов, а также решить технические задачи по обслуживанию кораблей так, чтобы не навредить экологии Байкала.

В числе других приоритетов: реконструкция очистных сооружений в городах, примыкающих к водоему, сокращение сбросов сточных вод и защита лесного массива территории.

По мнению Виктории Абрамченко, при грамотном развитии озера турпоток на Байкал в ближайшие 10 лет увеличится вдвое – до 2 млн туристов в год.

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