5 самых интересных и малоизвестных мест Урала

Российский Урал — это не только горы, но еще и малоизвестные места, которые могут удивить даже взыскательных путешественников.

Фото: Inc-News Inc-News

Август - отличное время для путешествия на Урал. В эту пору и жара уже спадает, как и поток туристов. Хотя, на Урале есть места, где людей не встретишь и в самый пик сезона. Именно о таких природных достопримечательностях этого малоизвестного региона России и пойдет речь в сегодняшней статье.

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Плотина Ивдельлага — творение заключенных

Неподалеку от города Ивделя и поселка Полуночного (Свердловская область) течет кристально чистая река Талица. Место это примечательно тем, что именно здесь заключенные Ивдельлага (лагерь, где узники занимались лесопилкой) построили необычную плотину с каналом в скале. После постройки плотины на месте также образовался искусственный живописный пруд, впечатляющий своей красотой.

Добраться до этого места можно от дороги Ивдель - Вижай. Чтобы дойти до плотины и водоема, нужно пройти несколько километров по лесной тропе. Однако это того стоит - посреди леса находится красивейший водоем, на берегу которого возвышается отвесная скала. К слову, сам водоем также имеет название Талицкий пруд или Голубое озеро. Придя сюда, путешественники, скорее всего, окажутся в полном одиночестве - место очень малоизвестное, и туристы здесь бывают довольно редко.

Увы, с годами заброшенная плотина пришла в запустение. Но, визитеры по-прежнему могут увидеть то, что несколько десятилетий назад было создано руками заключенных. Масштабы всего этого тоже поражают - ведь длина пробитого вручную в скале канала составляет около 100 метров, глубина - 20 метров, а ширина - пять метров.

Водопад Атыш

Inc-News

Из Свердловской области перемещаемся в Башкирию. Здесь находится другое чудо Урала - водопад Атыш. Он расположен в 150 километрах от столицы республики - города Уфы. С башкирского название водопада переводится как "стреляющий" или "бьющий". А все потому, что Атыш вытекает из грота горы Яш-Кузь-Таш двумя потоками воды, и словно выстреливает из скалы. При этом весной, когда талые воды наполняют реки, образующие водопад, его потоки вырываются вперед более чем на два метра.

Туристами водопад стал посещаться в 1970-х годах. Однако важно учитывать, что в отличие от других водных источников Урала Атыш труднодоступен. Добраться до него можно несколькими способами - сплавом по Лемзе, на внедорожнике или пешим маршрутом.

Для тех, кто отважится прогуляться до водопада пешком, стоит рассчитывать свои силы - ведь дорога займет 12 километров. Прогулка предстоит по довольно диким местам, включая подъем на гору Ташлытау (435 метров) и спуск с отвесной скалы. В любом случае места эти удивительные, и заслуживают внимания путешественников.

Гора Малиновая

Здесь же в Башкирии находится еще и гора Малиновая, именуемая в народе "Малиновка". Высота горы составляет 1152 метра. Посещать ее лучше летом, когда взору путешественника открывается живописный зеленый "ковер" из леса, или осенью, когда все деревья окрашиваются яркими красками.

Малиновая является частью хребта Малидак. Ее склоны покрыты каменистыми россыпями - так называемыми курумниками. Летом здесь можно вдоволь наесться дикорастущей малины и одновременно насладиться с вершины горы почти всей южной частью Уральского хребта. При этом если говорить о доступности, то легче всего забраться на вершину горы, которая носит название "Первая Малиновка".

Кстати, именно там снимали серию "Каменный мешок" известной советской киноэпопеи "Вечный зов" (1973-1983).

Отправиться на Малиновую можно как в рамках многодневных маршрутов, так и однодневных. Протяженность тропы до вершины горы составит порядка 12 километров, набор высоты - 500-600 метров. Маршрут достаточно легок для прохождения и отлично подойдет даже для новичков и туристов с детьми.

Однако важно знать, что в районе встречаются медведи, которых привлекает вышеупомянутая малина. Но если следовать строго по тропе и не блуждать по лесу, то встреча с хозяином тайги путнику не грозит.

Кунгурская ледяная пещера

Из Башкирии отправляемся на север - в Пермский край. Тут можно посетить еще один интересный объект - Кунгурскую ледяную пещеру. История достопримечательности уходит в XVIII век, когда в России еще только начали появляться первые заводы. Тогда в 1703 году пещеру посетил русский картограф Семен Ремезов со своим сыном, и составил первый план этого объекта. Именно Ремезов обнаружил в пещере подпиравшие своды столбы, а также кресты и икону на камнях.

Первые экскурсии в ледяную пещеру начались еще в XIX веке, но всерьез ее изучением и популяризацией занялись лишь в советские времена. Так, в 1969 году из-за растущего интереса к пещере даже было открыто Кунгурское бюро путешествий и экскурсий. С тех пор объект посещают тысячи туристов.

Пещера считается одной из самых протяженных на Урале - 8153 метра. Она состоит из 70 озер и почти 50 гротов. Отдельной достопримечательностью пещеры являются так называемые "органные трубы", созданные природой. Их здесь около 150, самая крупная из них имеет высоту в 22 метра.

Температура воздуха в пещере всегда минусовая, отсюда и ее название - ледяная. Летом столбики термометров здесь не поднимаются выше -2-3 градусов, а зимой опускаются ниже -20. Поэтому даже если на улице жарко, планируя визит в пещеру, нужно обязательно взять с собой теплую одежду.

Скалы Семь Братьев

Inc-News

Не менее живописное место, а главное почти безлюдное, находится в Свердловской области. Скалы Семь Братьев расположены в нескольких километрах от поселка Верх-Нейвинский. Это самые высокие скальные останцы в окрестностях Екатеринбурга.

Скалы-останцы относятся к горе Семибратской (422 метра), вершину которой и венчают. Скалы вытянуты примерно на 150 метров, максимальная высота скал достигает 25 метров. Скалы довольно неприступные, поэтому подняться на вершину можно лишь со специальным снаряжением. Это категорически не рекомендуется делать неподготовленным людям. Однако вполне безопасно можно подняться на небольшой приступок с северо-восточной стороны. Несмотря на то, что это далеко не самая высокая точка горы, отсюда открывается панорама на живописные окрестности на десятки километров - горы, леса, озера Таватуй и Яатское, а также на Верх-Нейвидский пруд.