5 гастрономических достопримечательностей Калининграда

Калининград наследник Восточной Пруссии. Здесь от этого государства остались замки, кирхи, мозаики, витражи и, конечно, рецепты. Во многом то, что когда-то ели тевтонские рыцари сейчас можно попробовать в ресторанах Калининграда, даже если вы не причислены к ордену.

Фото: Kaskad.tv Kaskad.tv

Балтийская кухня — это специфическое соединение европейских традиций и блюд, привезенных моряками из дальних стран. Kaskad.tv собрал топ-5 блюд, которые обязательно дожен попробовать каждый, чтобы ощутить вкус города.

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Балтийская корюшка

Корюшка — символ Балтийского моря. Существует даже «сезон корюшки», когда ее лучше всего отлавливать. Эта небольшая рыбка имеет специфический запах огурца, благодаря чему ее не спутать ни с одной другой. Традиционно корюшку жарят в панировке и подают с ломтиком лимона. Часто рыбу сочетают с пивом. Однако домой из Калининграда такой гастрономический сувенир лучше не забирать – при хранении не в холодильнике от рыбы пойдет неприятный аромат.

Сыры

Именно Калининградская область является родиной знаменитого сыра тильзитер. Он был впервые изготовлен на небольшой фабрике в Славске. Калининградский тильзитер отличается резковатым, пряным вкусом и ароматом. Также в регионе есть несколько сыроварен, где периодически устраивают фестивали сыра. На таких мероприятиях всегда есть дегустация и ярмарка, где вы можете купить несколько головок в качестве подарка.

Кенигсбергский флек

Кенигсбергский флек — это суп из рубца (потрохов). Это блюдо появилось задолго до того, как территория Калининграда стала частью СССР. Флек — суп-фастфуд, его ели везде, в любое время и на любом мероприятии. Существовали даже супные рестораны, где подавали разные виды флека. Роберт Альбинус писал о супе в одной из работ:

«Кёнигсбергский флек – любимое кушанье горожан еще с XVI века. Дробленая смесь из кишок, желудка коровы варится 4-5 часов и заправляется перцем, солью, майораном, уксусом, горчицей».

Запах и вкус и блюда очень специфический. Однако попробовать флек определенно стоит, чтобы почувствовать себя жителем средневековья.

Строганина из пеламиды

Строганина из пеламиды — это тонко нарезанная замороженная рыба семейства скумбриевых. Как и прочую строганину, ее едят сырой, без дополнительной термической обработки. Калининградская закуска делается только из рыбы. По одной из версий, рецепт строганины привезли в регион моряки, которые использовали заморозку как способ хранения продуктов на судах.

Традиционная подача блюда: строганина из пеламиды, капелька лимонного сока, репчатый лук, местный ржаной хлеб и горчица. Строганина в Калининграде очень распространенное предложение в ресторанах, поэтому попробовать ее можно почти в каждом заведении.

Кенигсбергские клопсы

И наконец главная гастрономическая гордость калининградцев — Кенигсбергские клопсы. Именно их местные жители советуют попробовать в регионе в первую очередь. Клопсы (от немецкого нем. Klopse — мясная тефтеля) блюдо прусской кухни, которое закрепилось в рационе многих государств в восточной части Европы. Это нечто сродни советским тефтелям, но более изысканное.