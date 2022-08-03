Волгоградская область вошла в топ-10 самых популярных мест отдыха

Эксперты составили рейтинг самых востребованных направлений для отдыха в бархатный сезон.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В 2022 году большим спросом у туристов пользуется Краснодарский край, Крым, Ленинградская область, Татарстан, Приморский край и другие субъекты РФ. В топ-10 самых популярных направлений также вошла Волгоградская область. Стоимость аренды квартиры или номера в отеле в этих регионах в среднем составляет 3,5 тыс. рублей за сутки, пишет Tvil.ru.

В Волгограде желающие могут забронировать жилье за 2825 рублей в сутки. Чаще всего туристы приезжают в город-герой на две ночи.