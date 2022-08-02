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42 минуты назад

Россиянам рассказали, в каких водоемах безопасно купаться

Вести Подмосковья

По прогнозам синоптиков, купальный сезон в столичном регионе завершится только в 15-20 числах августа. Температура в последнем летнем месяце будет превышать климатическую норму. Многие воспользуются возможностью и станут чаще отдыхать на пляжах и берегах. Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов порекомендовал россиянам осторожнее выбирать места для водного отдыха. Об этом рассказало издание Pravda.Ru.

Россиянам рассказали, в каких водоемах безопасно купаться
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Необходимо осмотреть место для купания и проверить, нет ли бурного течения, грязи и свалки. Лучше всего, конечно, выбирать локации с разрешающими табличками на берегу.

«Что касается речек и озер в деревнях, то стоит ориентироваться на местное население. Обычно вода в таких местах не содержит каких-то химикатов, например. Но в любом случае стоит избегать попадания в рот воды, а также не нужно освежаться в прудах с цветущей ряской»,

- отметил эксперт.

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