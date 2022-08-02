Россиянам рассказали, в каких водоемах безопасно купаться

«Что касается речек и озер в деревнях, то стоит ориентироваться на местное население. Обычно вода в таких местах не содержит каких-то химикатов, например. Но в любом случае стоит избегать попадания в рот воды, а также не нужно освежаться в прудах с цветущей ряской»,