В Коломне придумали экскурсии для путешествий на электричках

Разработано три новых экскурсии по Коломне для туристов, которые путешествуют на электропоездах: детская, пешеходная и гастрономическая. При этом по промокоду «Коломнастарт» в августе можно получить скидку в 5% на все три новые экскурсионные программы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Детям предлагают игровой маршрут «Путешествие Коломчонка», во время которого ребятам расскажут, что трамвай бывает актером или шкатулкой, познакомят их с работой кассы и компостера, помогут найти сокровища древнего города и разгадать тайны местной медовуши. Дети также узнают, что означает выражение «метр с кепкой», примут участие в квесте по коломенскому кремлю, а в закоулках старого города смогут найти Бюро находок.

На пешеходной экскурсии особое внимание будет уделено Коломенскому Кремлю, где туристам расскажут о старинной архитектуре, местных легендах и о том, как делали раньше калачи. Калачная в Коломне — это и музей, и кафе и магазин, и культурное пространство в стенах особняка XIX века. Гостям покажут театрализованный рассказ об истории возникновения калача, угостят выпечкой с чаем и позволят сделать коломенский деликатес своими руками. Отличное завершение экскурсионного дня после длительной и интересной пешей прогулки!