Топ лучших пляжей Сочи от блогеров

Из 130 пляжей Сочи блогеры назвали лучшие. В списке бесплатные и платные территории. Подробности рассказал видеоблог о путешествиях «Своим Ходом».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ривьера» – это бесплатный общественный пляж в центре Сочи. Его протяженность 300 метров. В сезон здесь всегда так много туристов, что не пройти, не наступив кому-то на голову»,

– делятся впечатлениями блогеры.

В топ лучших пляжей попал платный «Имеретинский пляж», за посещение которого придется заплатить 300 рублей. На входе в море лежит галька, а берег покрыт насыпным песком.

Любителям развлечений, ресторанов и дискотек понравится пляж «Мандарин» – это часть одноименного развлекательного комплекса.

В списке лучших также «Олимпийский пляж», «Альбатрос», «Барракуда», «Маяк», «Бархатные сезоны», «Огонек», «Рэдиссон».

Также туристы-блогеры отметили пляж «Жемчужина», но вход туда стоит 700 рублей в будни, а в выходные 1000 рублей.