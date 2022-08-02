Топ лучших пляжей Сочи от блогеров

Из 130 пляжей Сочи блогеры назвали лучшие. В списке бесплатные и платные территории. Подробности рассказал видеоблог о путешествиях «Своим Ходом».
«Ривьера» – это бесплатный общественный пляж в центре Сочи. Его протяженность 300 метров. В сезон здесь всегда так много туристов, что не пройти, не наступив кому-то на голову»,
– делятся впечатлениями блогеры.
В топ лучших пляжей попал платный «Имеретинский пляж», за посещение которого придется заплатить 300 рублей. На входе в море лежит галька, а берег покрыт насыпным песком.
Любителям развлечений, ресторанов и дискотек понравится пляж «Мандарин» – это часть одноименного развлекательного комплекса.
В списке лучших также «Олимпийский пляж», «Альбатрос», «Барракуда», «Маяк», «Бархатные сезоны», «Огонек», «Рэдиссон».
Также туристы-блогеры отметили пляж «Жемчужина», но вход туда стоит 700 рублей в будни, а в выходные 1000 рублей.
Отмечается, что детям до 5 лет посещение бесплатно, людей мало. Туристы отметили, что выбрали те пляжи, на которых лично побывали, и у которых высокие рейтинги.