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1 час назад

Туристы купались не в том месте во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Туристы, которые приехали отдыхать во Владивосток, пожаловались в соцсетях на странную воду в Амурском заливе. Местные жители объяснили, с чем это связано.

Туристы купались не в том месте во Владивостоке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Туристы рассказали, что остановились в отеле «Аврора парк», и купаться ходят недалеко, в районе Санаторной. Первые дни отдыха купаться в море им нравилось, но несколько дней назад от воды стало пахнуть фекалиями, да и цвет воды изменился.

Как пишет PRIMPRESS, местные жители рекомендовали туристам больше не купаться в Амурском заливе: по их словам, вся канализация от близлежащих домов стекает прямо в море.

Некоторые добавили: после каждого дождя в море также стекает мусор и вода с сопок кладбища.

Отметим, в этом году во Владивостоке разрешили купаться только на острове Русском и Попова. Вода на всех остальных пляжах в черте города не получила разрешение от Роспотребнадзора.

Отдых в России,Екатерина Лазарева,Роспотребнадзор,
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