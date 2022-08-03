Туристы купались не в том месте во Владивостоке

Туристы, которые приехали отдыхать во Владивосток, пожаловались в соцсетях на странную воду в Амурском заливе. Местные жители объяснили, с чем это связано.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Туристы рассказали, что остановились в отеле «Аврора парк», и купаться ходят недалеко, в районе Санаторной. Первые дни отдыха купаться в море им нравилось, но несколько дней назад от воды стало пахнуть фекалиями, да и цвет воды изменился.

Как пишет PRIMPRESS, местные жители рекомендовали туристам больше не купаться в Амурском заливе: по их словам, вся канализация от близлежащих домов стекает прямо в море.

Некоторые добавили: после каждого дождя в море также стекает мусор и вода с сопок кладбища.