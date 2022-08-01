Стало известно, где Волга прогрелась сильнее всего

В Приволжском УГМС рассказали, сколько сейчас градусов в Волге. На закате лета температура стала более комфортной для купания.

Фото: СОВА СОВА

По состоянию на 31 июля температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 23,9-24,2 градуса, в районе Тольятти – 24,2 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы. А в районе Самары Волга прогрелась до 21,4 градуса, что на 0,3 ºС выше нормы.

По словам синоптиков, на малых реках температура воды варьируется от 18,4 до 26 градусов.