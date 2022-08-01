Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
52 минуты назад

Стало известно, где Волга прогрелась сильнее всего

СОВА

В Приволжском УГМС рассказали, сколько сейчас градусов в Волге. На закате лета температура стала более комфортной для купания.

Стало известно, где Волга прогрелась сильнее всего
Фото: СОВАСОВА

По состоянию на 31 июля температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 23,9-24,2 градуса, в районе Тольятти – 24,2 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы. А в районе Самары Волга прогрелась до 21,4 градуса, что на 0,3 ºС выше нормы.

По словам синоптиков, на малых реках температура воды варьируется от 18,4 до 26 градусов.

Жителям Самарской области напоминают, что купаться можно только на официально оборудованных пляжах. Также важно пристально следить за детьми и не плавать в нетрезвом виде.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители