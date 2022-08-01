Стало известно, где Волга прогрелась сильнее всего

В Приволжском УГМС рассказали, сколько сейчас градусов в Волге. На закате лета температура стала более комфортной для купания.
По состоянию на 31 июля температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 23,9-24,2 градуса, в районе Тольятти – 24,2 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы. А в районе Самары Волга прогрелась до 21,4 градуса, что на 0,3 ºС выше нормы.
По словам синоптиков, на малых реках температура воды варьируется от 18,4 до 26 градусов.
Жителям Самарской области напоминают, что купаться можно только на официально оборудованных пляжах. Также важно пристально следить за детьми и не плавать в нетрезвом виде.