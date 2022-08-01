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42 минуты назад

Куда можно доехать из Сочи на электричке

Мария Каткова

Сочи стал популярным местом для путешествий у россиян, так как именно в аэропорт Адлера летают самолеты на юг России. Однако в самом Сочи из-за наплыва туристов отдыхать не очень комфортно, поэтому более активные туристы предпочитают посещать другие районы и близлежащие курорты. Если вы полетели в Сочи, но хотите поехать куда-либо еще, то лучше всего выбирать электричку. Это — доступный и быстрый способ добраться до другого пункта назначения.

Куда можно доехать из Сочи на электричке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Красная Поляна

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Это название у всех ассоциируется с горнолыжным курортом, поэтому туристы уверены, что летом здесь делать нечего. На самом деле, если вы не увлекаетесь экстремальными видами спорта, лучше всего приезжать сюда именно в теплое время года. Благодаря тому, что световой день гораздо дольше, а также нет туч, можно посмотреть все великолепие горных видов. Поднимайтесь в горы на подъемниках, а спускайтесь пешком или на велосипедах, наслаждайтесь природой и прогулками. Летом здесь гораздо меньше людей и прохладнее, чем у моря. От Сочи до Розы ХУтор курсируют электрички, время в пути составляет около часа.

Дагомыс

Довольно известный курортный поселок на побережье Черного моря расположен всего в получасе езды от Сочи на электричке. Однако здесь людей гораздо меньше из-за того, что инфраструктура здесь не так развита, как в более крупных курортах. В Дагомысе хороший пляж, на котором можно искупаться, а после чего обойти окрестности. Из Дагомыса можно поехать в горы, чтобы ознакомиться с местными курортными достопримечательностями. Дань также можно провести в местном оздоровительном комплексе, где есть бассейны с морской водой и спа-центры.

Имеретинский курорт

Из Сочи можно довольно быстро добраться до Адлера — одного из самых известных в районе Сочи. Именно здесь расположен Олимпийский парк, где проходила Олимпиада в 2014 году, а также деревня, где жили спортсмены. Все эти объекты до сих пор функционируют как достопримечательности. Также здесь есть Сочи парк — известный парк аттракционов для всей семьи. Под конец дня можно прогуляться по набережной, которая проложена вдоль всего берега.

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