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38 минут назад

Россиянам запретили купаться в Анапе из-за надвигающейся на город опасности

Lenta.ru

Власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения на Кубани запретили жителям и гостям города купаться в море. О надвигающейся на курорт опасности россиян предупредили на сайте местной администрации.

Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающейся опасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Краснодарского центра гидрометеорологии, 1 и 2 августа в крае ожидаются сильные дожди, сопровождаемые грозой, градом и шквалистым ветром. Кроме того, на участке от Анапы до Магри Лазаревского района возможно формирование смерчей над морем.

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