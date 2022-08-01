Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающейся опасности

Власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения на Кубани запретили жителям и гостям города купаться в море. О надвигающейся на курорт опасности россиян предупредили на сайте местной администрации.

«В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Краснодарского центра гидрометеорологии, 1 и 2 августа в крае ожидаются сильные дожди, сопровождаемые грозой, градом и шквалистым ветром. Кроме того, на участке от Анапы до Магри Лазаревского района возможно формирование смерчей над морем.