Туристы стали проводить в Татарстане больше времени. Средняя продолжительность их пребывания, по данным туроператоров, выросла, сообщила заместитель председателя Государственного комитета республики по туризму Гульнара Сафина.

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Повышенным спросом пользуются туры на 4 дня/3 ночи и на 5 дней/4 ночи.

Благодаря запуску чартерных рейсов из Москвы Казань с 29 апреля посетили уже 4 710 человек. Еще 1 187 туристов посетили столицу Татарстана, прилетев чартером из Санкт-Петербурга.