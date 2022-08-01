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36 минут назад

Появился онлайн-путеводитель по промышленному туризму

Мир новостей

По инициативе Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга в нашей стране создали онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленных предприятиях.

Появился онлайн-путеводитель по промышленному туризму
Фото: Мир новостейМир новостей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что многие участвующие в проекте предприятия могут привлечь внимание подрастающего поколения. Благодаря промышленному туризму школьники смогут сориентироваться в выборе будущей профессии. Проект познакомит с отраслями промышленности и особенностями производственных процессов, а также разработкой промышленной продукции.

Глава Минпромторга отметил, что почти во всех российских регионах есть свои особые экономические зоны, индустриальные парки и промышленные технопарки. Ожидается, что также проект поможет найти и заинтересовать потенциальных инвесторов.

Сейчас методология развития промышленного туризма внедрена в 20 регионах РФ.

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