40 патриотических турмаршрутов подготовили в Волгоградской области

Для волгоградцев всех возрастов в регионе доступны более 40 патриотических маршрутов. В год 80-летия победы в Сталинградской битве они становятся особенно актуальными.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, волгоградцам доступны как однодневные маршруты, так и многодневные туры. К первым относятся посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и других.

По информации облтуризма, волгоградские туроператоры предлагают принять участие в турах по региону. Люди могут посетить Калач-на-Дону, Камышин, село Россошка и другие памятные места, связанные с историей Сталинградской битвы.

Побывать в этих местах можно не только в составе туристических групп, но и самостоятельно.

Отметим, 80-летний юбилей Сталинградской победы пройдет на высочайшем, всероссийском уровне: федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию возглавил Заместитель Председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев, который побывал в Волгограде в годовщину начала судьбоносной битвы.