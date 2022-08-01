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1 час назад

Сколько стоит отдых в августе в Анапе и Геленджике

РИА "ФедералПресс"

Эксперты составили подборку с ценами и отелями в Анапе и Геленджике. В этом сезоне из-за закрытых аэропортов отели не переполнены, но и недостатка туристов в них нет, сообщили в ассоциации туроператоров России.

Сколько стоит отдых в августе в Анапе и Геленджике
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Coral Travel: тур на 7 ночей в отеле «Миракле» 2* (все включено) – от 21 570 рублей на человека. Размещение на завтраках («Вилла Валери» 3*) – от 13 990 рублей на человека»,

– говорится на сайте.

7 дней начале августа от туроператора «Интурист» на двоих обойдутся в 38 494 рублей, размещение в гостинице «Ателика Мечта» 2* (все включено).

Туроператор FUN&SUN предлагает отель FUN&SUN Smart Атриум 3* (Анапа, все включено, 7 ночей) – от 48 896 рублей на двоих.

В подобранных вариантах не учитывается цена билетов до Анапы и Геленджика.

Отсутствие спецпредложений туроператоры объясняют загрузкой популярных отелей, несмотря на закрытый аэропорт.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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