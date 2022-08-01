Чем пугает и удивляет путешественников русское Заполярье

На севере Мурманской области простирается тундра — край, где погода капризна, господствует вечная мерзлота, а солнце не заходит за линию горизонта несколько месяцев. Тем не менее этот край очаровывает своими пейзажами с сопками, озерами, карликовыми растениями, скалами и морем. Иностранцы с восхищением замирают при виде суровой природы, а местные с гордостью называют Север «местом силы» и вспоминают героизм защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. О путешествии корреспондентки на Север России летом — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путь от аэропорта города Мурманска до полуострова Средний, к заливу Баренцева моря, занимает примерно пять часов. Уже на этом этапе начинается увлекательное путешествие по Заполярью России. После прохождения пограничного контрольно-пропускного пункта «Титовка» на 105-м километре автомобильной дороги Мурманск — Печенга мы сворачиваем направо, прощаемся с комфортной ездой по автомагистрали, оказываемся на бездорожье и в самой живописной части маршрута.

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Брать в дорогу кофе или чай в стаканчике, конечно, не имеет смысла: в машине основательно качает и подбрасывает, поэтому горячий напиток может расплескаться по всему салону. Зато уже на первой остановке, когда перед глазами встает бушующая стихия, понимаешь, ради чего терпел такую тряску. Горная река Титовка, известная быстрым течением и многочисленными порогами, очень популярна среди туристов. Здесь можно наблюдать за небольшими водопадами, над которыми в солнечную погоду часто образуется радуга. В нашем случае никакой радуги и солнца не было, зато было другое, не менее живописное явление, которое часто сопровождает туристов в тундре: туман.

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Дорога вдоль стремительной Титовки петляет среди сопок, на которых местами еще лежит не стаявший с зимы июньский снег. Тем и удивительна тундра: на одном повороте распускается зеленая листва и все пестрит красками, на другом — природа еще не успела проснуться после зимней спячки. По пути также встречается много озер, и некоторые из них до сих пор покрыты льдом. Как объясняет гид, в этих водоемах нет даже рыбы, поскольку они промерзают до дна.

Еще одна обязательная остановка туриста — на притоке «Пьяный ручей». По традиции здесь путешественники отдыхают перед началом пересечения перевала Муста-Тунтури и, чтобы дорога уж точно была только с приятными северными приключениями, распивают алкогольные напитки, дабы задобрить местных духов.

Многие считают, что отдых на Севере по определению сопряжен со страданием и отсутствием комфорта. Стереотип этот вполне справедлив, но, к счастью, не всегда. Например, на берегу Баренцева моря есть отличный глэмпинг, окруженный горами и морем, в котором могут остановиться противники палаток и прочих походных замашек. Здесь, вдали от цивилизации, у людей получилось создать цивильные условия со всеми удобствами. Разве что связь и сеть присутствуют только местами и временами. К примеру, начался ливень — и сигнала уже нет.

Но в таких местах отсутствие социальных сетей не смущает совсем. Особенно если учесть, что мини-отель расположен там, куда приплывают киты во время миграции, поэтому есть вероятность их увидеть. На берегу стоят уютные и стильные шатры (экосферы) с панорамными окнами, направленными в сторону залива. Просыпаться и засыпать можно с открытым для обзора морским пейзажем, никогда не занавешивая окно. При этом при выходе из шатра сразу видишь живописный хребет Муста-Тунтури, в переводе с финского название означает «черная безлесная гора». Тут же, на берегу, есть и банный комплекс, где можно отдохнуть после долгой дороги.

Вообще отдых на Баренцевом море многие по праву называют раем для рыбаков. Даже не самые заядлые в этом вопросе туристы могут получить здесь хороший улов. Выйдя рано утром на лодке в открытое море, наблюдаешь настоящую идиллию: зеленые сопки, зависшие над судном птицы в ожидании добычи и то и дело мелькающие перед глазами морские котики.

Эти воды полны различными видами рыбы — от трески до камбалы и лосося, мидиями, морскими ежами, камчатским крабом и морскими гребешками. Забрасываешь спиннинг, ждешь всего пару минут, и сразу начинает клевать. Так что каждый пассажир может поймать по огромной треске, а вечером за ужином распробовать собственный улов, приготовленный шеф-поваром. Но Крайний Север России кормится не одной только рыбой. С точки зрения гастрономии регион тоже очень интересен: здесь можно отведать и оленину, и разную птицу, и морские деликатесы, и грибы, и редкую ягоду.

О климате Мурманской области ходит немало шуток, и он действительно суровый. Погода переменчива, лето короткое, длится не более двух с половиной месяцев, средняя температура — +8 °C...+14 °C, но бывают редкие жаркие дни, когда воздух может прогреться до +35 °C. Так что влагозащитная теплая одежда, нескользящая и непромокаемая обувь — обязательные составляющие комфортного путешествия по этим местам. В особенности это касается тех, кто собрался в трекинг, ведь маршрутов для пеших вылазок здесь предостаточно.

Например, можно подняться на тот самый хребет Муста-Тунтури. Этот горный массив из гранита отделяет полуостров Средний от материка. Вершина хребта окутана плотным туманом, что придает горному пейзажу мистический вид. В какую сторону ни устреми свой взгляд, везде очень живописно.

Когда шагаешь по тундре, под ногами пружинит мягкий ковер из растений, а заросли низкорослых деревьев извиваются тонкими стволами и ветвями, преграждая путь. Растения в этих местах невысокие, их корни неглубоко проникают в промерзшую неплодородную почву. Кстати, именно в тундре можно встретить подберезовики размером выше березы, так как здесь распространен карликовый вид этих деревьев.

По земле также стелются разноцветные мхи и лишайники, переходя на огромные валуны. Если попробовать съедобный лишайник ягель, на вкус он будет суховат и горьковат. Дело в том, что ягель содержит усниновую кислоту — сильный антибиотик, который имеет антисептические, антимикробные свойства, например, его можно использовать для обеззараживания воды и для увеличения срока хранения продуктов, поскольку он предотвращает гниение.

Встречаются и озера, на берегах которых расстилаются кустарнички водяники. Так как земля в тундре покрыта снегом большую часть года, в почве образовался слой многолетней мерзлоты. Такая почва не впитывает осадки и талую воду, а из-за влияния низких температур вода с ее поверхности испаряется медленно, поэтому здесь много озер и болот. На самой вершине открывается панорама на море, на безлесную равнину, где местами возвышаются сопки.

Lenta.ru

В годы Великой Отечественной войны по хребту Муста-Тунтури проходила линия фронта. 29 июня 1941 года сухопутная армия «Норвегия», сформированная из немецких и финских подразделений, начала наступление с целью захвата города Мурманска и его порта. Вражеским войскам не удалось прорвать оборону в районе полуостровов Средний и Рыбачий, и осенью 1941 года они закрепились на этом хребте в 40 км от Мурманска.

Непрерывные ожесточенные бои шли на Муста-Тунтури более трех лет. В тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, где зимы особенно свирепые, к ноябрю 1944 года советским войскам удалось освободить Заполярье от захватчиков. До сих пор в этих местах находят останки солдат и военные артефакты. Во время путешествия постоянно встречаешь фортификационные сооружения, памятники, захоронения бойцов, именные таблички, напоминающие о подвиге защитников Заполярья.

Еще одно популярное развлечение у посетителей этих мест — квадротур по побережью полуострова Средний. По дороге приходится преодолевать ямы, глубокие лужи, каменистые участки, крутые спуски и подъемы, но виды вокруг компенсируют все лишения. Во время тура можно остановиться у обелиска, установленного в память 221-й Краснознаменной морской батареи и братского захоронения воинов 113-го дивизиона Северного флота, павших в боях Великой Отечественной войны. Здесь, возле утеса, даже сохранились окопы, а по всей территории Среднего встречаются остатки фортификационных сооружений.

Рельеф полуострова представляет собой плато, круто обрывающееся к морю отвесными скалами. Воды Баренцева моря, омывающие Средний, не замерзают круглый год благодаря Нордкапскому течению. Ветер и вода веками трудятся над формами скал. Одно из таких природных творений — «два брата» — два тридцатиметровых каменных столба, стоящих рядом друг с другом у берега моря. Саамы считали эти скалы священными, возле них совершались шаманские обряды и жертвоприношения. По древней саамской легенде, считается, что это колдуны, обращенные в камень, в наказание за свои злодейские поступки.