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3 часа назад

В Башкирии пройдет фестиваль мордовской культуры

Lenta.ruиещё 3

В башкирском Стерлитамаке 5 августа пройдет республиканский фестиваль мордовской культуры «Шумбрат!». Как уточняет ИА «Башинформ», мероприятие приурочено к 25-летнему юбилею региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан».

В Башкирии пройдет фестиваль мордовской культуры
Фото: Лента.руЛента.ру

Агентство со ссылкой на представителей республиканского народного творчества поясняет, что «Шумбрат!» — приветствие и пожелание здоровья на мордовских языках, а также отмечаемый во многих регионах страны общенациональный праздник мордвы.

В день проведения фестиваля жителей и гостей города ожидает праздничный концерт и целая серия мастер-классов по мордовскому народному творчеству, а также ознакомление с этнографической выставкой «Мордва. 300 лет в соцветии курая».

Кроме того, 5 августа состоится отчетно-выборное собрание Мордовского национально-культурного центра Республики Башкортостан, в ходе которого члены организации из районов и городов республики уделят внимание вопросам, связанным с дальнейшим этнокультурным развитием мордовского народа, а также выберут председателя и новый состав Совета организации на ближайшие пять лет. Отмечается, что в мероприятиях будут участвовать почетные гости, а также творческие коллективы из Республики Мордовия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы». В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.

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