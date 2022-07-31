Где в России загорают нудисты

Нудистские пляжи есть не только в Европе, но и в России. Места для любителей позагорать без одежды, как правило, стихийны и не оборудованы. Они находятся за пределами обычных городских пляжей, где отдыхают люди в купальниках и с детьми, поэтому своим внешним видом вы никого не напугаете. Где есть нудистские пляжи в России, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: pxhere.com pxhere.com

Москва

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Немногие знают, но в пределах Москвы есть популярный пляж, на котором в летнее время отдыхает большое количество нудистов. Находится он в Серебряном бору. Чтобы попасть туда, нужно пройти пляж №1, расположенный за забором, миновать кусты и сосновую рощу. Никаких указателей там нет, но пляж легко найти в Google-картах.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге, на Финском заливе тоже есть один нудистский пляж, известный "своим", - это "Дюны". Он расположен в 30 километрах от центра города, рядом с бывшим пансионатом "Дюны".

Крым

В Крыму поплавать без купальника и позагорать без ненужных полосок можно в 20 километрах от Балаклавы. Один из лучших и живописных нудистских пляжей полуострова - "Инжир". Добираться до туда придется на лодке. Еще нудисты могут отдохнуть в Крыму в "Лисьей бухте". Она находится между горными массивами Кара-Даг и Меганом. Удобнее всего добираться до бухты на автомобиле.

Краснодарский край

В Краснодарском пляже для пляжного отдыха без одежды стоит рассмотреть две локации. Первая - это "Дивноморское". Профессиональные нудисты называют его одним из лучших нудистских пляжей в России. На него даже не стесняются писать отзывы в интернете:

"Чтобы попасть на пляж, нужно немного пройти по камням от санатория "Факел" в правую сторону. Традиционное место отдыха нудистов и натуристов нашей страны. Хорошие, культурные люди";

"Отличный дикий пляж (нудистский), где можно загореть и плавать. На пляже есть как голые, так и в купальниках/плавках. Из минусов то, что тяжело зайти в море (много камней) и недобросовестные посетители оставляют бутылки от пива".