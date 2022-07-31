Где в России загорают нудисты

Нудистские пляжи есть не только в Европе, но и в России. Места для любителей позагорать без одежды, как правило, стихийны и не оборудованы. Они находятся за пределами обычных городских пляжей, где отдыхают люди в купальниках и с детьми, поэтому своим внешним видом вы никого не напугаете. Где есть нудистские пляжи в России, рассказываем в материале "Рамблера".
Немногие знают, но в пределах Москвы есть популярный пляж, на котором в летнее время отдыхает большое количество нудистов. Находится он в Серебряном бору. Чтобы попасть туда, нужно пройти пляж №1, расположенный за забором, миновать кусты и сосновую рощу. Никаких указателей там нет, но пляж легко найти в Google-картах.
В Санкт-Петербурге, на Финском заливе тоже есть один нудистский пляж, известный "своим", - это "Дюны". Он расположен в 30 километрах от центра города, рядом с бывшим пансионатом "Дюны".
В Крыму поплавать без купальника и позагорать без ненужных полосок можно в 20 километрах от Балаклавы. Один из лучших и живописных нудистских пляжей полуострова - "Инжир". Добираться до туда придется на лодке. Еще нудисты могут отдохнуть в Крыму в "Лисьей бухте". Она находится между горными массивами Кара-Даг и Меганом. Удобнее всего добираться до бухты на автомобиле.
В Краснодарском пляже для пляжного отдыха без одежды стоит рассмотреть две локации. Первая - это "Дивноморское". Профессиональные нудисты называют его одним из лучших нудистских пляжей в России. На него даже не стесняются писать отзывы в интернете:
"Чтобы попасть на пляж, нужно немного пройти по камням от санатория "Факел" в правую сторону. Традиционное место отдыха нудистов и натуристов нашей страны. Хорошие, культурные люди";
"Отличный дикий пляж (нудистский), где можно загореть и плавать. На пляже есть как голые, так и в купальниках/плавках. Из минусов то, что тяжело зайти в море (много камней) и недобросовестные посетители оставляют бутылки от пива".
Еще один нудистский пляж находится недалеко от поселка Большой Утриш. Надо пройтись от обычного пляжа на юг, до третьей лагуны. Нужное место вы увидите, не доходя до Жемчужного водопада.