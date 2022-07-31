Столицу России посетили около 9 млн туристов за полгода

Москву за первые шесть месяцев 2022 года посетили около 9 миллионов туристов, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Глава города отметил, что столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID -19.

Кроме того, по словам Собянина, существенно увеличилось количество экскурсантов – туристов, которые посещают российскую столицу без ночевки. В городе с января по май побывали 3,3 миллиона таких путешественников. Этот показатель на 5% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщил мэр Москвы, чаще всего в столицу приезжали жители других регионов России – 8,3 миллиона человек. Кроме того, в первом полугодии Москву посетили 700 тысяч иностранных гостей. Собянин добавил, что средний уровень загрузки отелей в первые шесть месяцев года составил 55%.

«Объем туристского потребления также вырос с 344,6 до 366,1 миллиарда рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 миллиарда рублей)»,