Названы самые мистические места России

Отечественным туристам, увлекающимся путешествиями по мистическим местам, перечислили самые таинственные локации России. Рейтинг составило издание «Москва 24».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, одним из самых загадочные мест страны эксперты назвали «Молебский треугольник», расположенный вокруг села Молебка на границе Пермского края и Свердловской области. Отмечается, что проживающие ранее на этой территории представители народа манси совершали ритуальные жертвоприношения, из-за чего местность считается «нехорошей».

Видео дня

Так, согласно местным легендам, в аномальном месте жители и гости региона регулярно видят движущиеся темные фигуры и светящиеся шары. «Местные рассказывают, что здесь постоянно слышны стоны и скрипы. Также, по их словам, в этом районе странная ситуация с течением времени: оно может замедляться или ускоряться само по себе», — рассказали авторы материала.

Телецкое озеро на Алтае также принято считать проклятым местом, где обитают злые духи. Согласно местному преданию, там находится «лес мертвецов» — в водоеме утонула часть армии Чингисхана, из-за чего по ночам можно услышать доносящийся со дна озера звон колоколов, а над водой увидеть странное свечение.

Еще одна мистическая локация — Перевал Дятлова в Ивдельском районе Свердловской области. В 1959 году на горе Холатчахль погибли девять опытных туристов, и причина их смерти до сих пор неизвестна — их тела нашли с тяжелыми травмами, некоторых — практически без одежды, несмотря на зиму. Стены палатки были изрезаны изнутри, а у одной из участниц похода отсутствовали язык и глаза.

«История группы Дятлова самая громкая, однако за последние сто лет на этой горе погибли по меньше мере 27 человек, и все при не выясненных до конца обстоятельствах. Кроме того, в 1960–1961 годах в авиакатастрофах над этим местом погибли еще девять геологов»,

— отметили специалисты.