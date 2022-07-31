Жажда отдыха: туристы не боятся ливней в Сочи

В Сочи всего за месяц было два серьезных стихийных бедствия. 24 июня дожди и смерчи обрушились на Лазаревский район, а 24 июля затопило Центральный. Несмотря на это, туристы не отказываются от бронирования туров.

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Недавний ливень, во время которого выпало около 65% месячной нормы осадков, стал для Сочи настоящим стихийным бедствием. Некоторые улицы превратились в реки, мощные потоки воды сносили не только людей, но и автомобили. Один человек погиб — женщину зажало между одним из смытых автомобилей и дорожным ограждением. Еще около тридцати человек спасатели достали из застрявших в потоке машин. Стихией затопило первые этажи домов и подвалы зданий, в частности пострадали несколько гостиниц. Утонуло около 120 машин. Подобные стихийные бедствия будут повторяться, говорит обозреватель погоды «Московской газеты» Алексей Сафонов:

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Алексей Сафонов обозреватель погоды «Московской газеты» «Да, конечно повторится, и не раз. Дело в том, что все жители Земли имеют дело с глобальным потеплением климата. Наиболее остро эти изменения ощущают жители южных районов нашей страны, в том числе в Сочи. Это будут очень мощные дожди, за которые выпадает месячная норма или больше. К такому нам надо привыкать, то есть, изменять свою инфраструктуру. Вот такие экстремальные ливни возможны на территории всей южной полосы нашей России: Крым, Сочи, Краснодар. Дело все в том, что Черное море — это огромный аккумулятор тепла. Тепло в атмосфере распределяется неравномерно и иногда из-за распределения тепла в атмосфере возникают такие мощные кучево-дождевые облака, которые ведут к продолжительным и смертоносным ливням».

В интернете обсуждают, что стихийные бедствия могли бы иметь менее серьезные последствия, если бы не проблемы города с ливневой канализацией. Мнение журналиста из Сочи Игоря Козлова:

Игорь Козлов журналист из Сочи «Серьезных проблем с ливневками, конечно же, нет. Просто залповые дожди в таком объеме, как они выдают, когда за 2-3 часа выпадает месячная норма осадков — это, конечно из ряда вон выходящее событие. Но, мне кажется, никакая ливневка не выдержит такого удара, такого массированного воздействия. Такое случается у нас нечасто, но с какой-то регулярностью, поэтому уже отработаны действия, которые нужно предпринимать в этих условиях».

Несмотря на такие новости, туристы не меняют свои планы. Те, кто уже на курорте, не уезжают, а те, кто еще не прилетел, не сдают билеты. Туроператоры говорят, что возвратов стало даже меньше. Хотя цена вопроса не слишком высока — из Сочи в Москву можно улететь и за 5 тысяч рублей, правда это без багажа. С багажом цены на билет стартуют от 7 тысяч. В чем причина такой смелости российских отдыхающих, рассуждает генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин» «Загрузка курорта хорошая, мы оцениваем ее в 90-95%. По сравнению с прошлым годом мы видим серьезное увеличение турпотока. Что касается погоды, то это субтропический или тропический климат, туристы знают, что если вы приезжаете в Сочи на 10-12 дней, а это средняя продолжительность, конечно, 1-2 дня будет непогода. Никто не ожидает катаклизмов, но дождь вполне вероятен и не все дни возможно купаться. Давайте будем реалистами, если вы купили билеты «Аэрофлота» и отказались лететь, а билеты невозвратные, то вы потеряете деньги. Если вы забронировали отель и отказались накануне, то вы потеряете деньги. Наверное, отчасти, какой-то здесь элемент экономического давления на туристов есть».