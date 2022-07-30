В России резко взлетела цена отдыха на турбазах

Загородные отели и базы отдыха сегодня превращаются едва ли не в ключевой туристический рынок. В эпоху экономических и политических катаклизмов спрос на них стремительно вырос: россияне все чаще выбирают турбазы в своих регионах для поездок на выходные или чтобы провести там короткий отпуск. Однако отдых в сосновом бору или на берегу речушки подчас чреват астрономическими тратами — эксперты и представители отрасли признают, что провести уик-энд в часе езды от дома порой дороже, чем в турецком пятизвездочном отеле.

Фото: News.ru News.ru

Турция отдыхает

Видео дня

На проблему резко взлетевших цен на отдых в пределах домашних регионов в числе первых обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Николай Валуев. Депутат предлагал организовать особые туристические зоны в местах, популярных у путешественников, по программе туристического кешбэка. Однако, по словам Валуева, отели и базы отдыха начали заметно повышать цены на услуги размещения как раз на уровень туристического кешбэка — в районе 20 процентов. В результате суть программы для путешественников оказалась утрачена, оказалось, что более доступным внутренний туризм не стал.

В разговоре с журналистами Валуев указал, что «это не бизнес, это сговор», отметив, что в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Источник NEWS.ru в одном из региональных управлений ФАС сообщил, что, с большой вероятности уже в самое ближайшее время такие проверки действительно состоятся. И связаны они именно со взлетом цен на такой вид отдыха, который еще недавно считался довольно бюджетным.

По мнению эксперта Общественной палаты РФ по туризму, председателя правления Всероссийского объединения туристов Романа Бобылёва, рост популярности отдыха на туристических базах и в загородных отелях вполне объясним.

Первым фактором явились два ковидных года — именно тогда россияне обратили внимание на внутренний туризм, фактически открылось новое окно возможностей. Вторым фактором явилась жесткая санкционная политика по отношению к России, в результате которой сократилось количество международных направлений для отдыха. Из массовых, по сути, осталось одно — Турция,

— пояснил NEWS.ru Бобылёв.

Он рассказал, что сегодня повышенным спросом пользуются хорошо раскрученные базы отдыха — люди бронируют там места за несколько месяцев. По словам эксперта, доступными остаются новые турбазы и отели, которые только начинают выходить на рынок и набирать клиентуру. При этом Бобылёв признал: подчас отдых в Турции дешевле такового, например, на Волге. Однако собеседник NEWS.ru считает некорректным такое сравнение хотя бы потому, что климатические условия и продолжительность теплого сезона в России и Турции заметно отличаются.

News.ru

Отдых в регионах неподалеку от дома и вправду дорогое удовольствие. Например, в парк-отеле «Архангельская слобода» в Ульяновской области сегодня можно арендовать домик на сутки за 11500 рублей, причем за питание придется заплатить отдельно. Отдых на другой ульяновской базе «Русский берег», расположившейся на волжском берегу, обойдется в среднем от 5 до 15 тысяч рублей за сутки. Таким образом, уик-энд на берегу великой русской реки равен практически средней месячной зарплате в регионе.

Неделя проживания одного взрослого с ребенком до 16 лет в комплексе отдыха «Лагуна Юг» в Нижегородской области обойдется примерно в 84 тысячи рублей. Номер категории «комфорт» в парк-отеле «Васильевский» в Самарской области обойдется почти в 15 тысяч рублей за выходные, люкс — 25 тысяч рублей за этот же срок, а отдельная вилла — 65 тысяч.

Чем ближе к Москве, тем цены выше. Например, сутки в отеле LES Art Resort, который расположен в 70 километрах от МКАД по Минскому шоссе в лесном массиве, в будни для одного отдыхающего будут стоить от 16 до 22 тысяч рублей, в выходные — от 23 тысяч рублей.

Средняя цена проживания в сутки в загородном отеле или на базе отдыха составляет 15 тысяч рублей. Недалеко от Москвы и Петербурга цены еще выше. На сегодняшний день цены на проживание за пределами МКАД выше, нежели внутри кольца. Разница может достигать 300 процентов,

— сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он полагает, что львиная доля россиян переориентировалась на курорты в 50–100 километрах от дома по той причине, что ключевые аэропорты юга России — Краснодара, Симферополя и Анапы — сегодня оказались закрыты.

В итоге очень многие жители Сибири и Дальнего Востока никуда не поехали, остались в своих регионах. Это и понятно: думаю, далеко не все готовы добираться из Тюмени в Ялту трое суток,

— отметил Мкртчян.

News.ru

Повышенный спрос на турбазы, кемпинги и глэмпинги подтверждают и представители властей. Так, губернатор Андрей Воробьёв ранее указывал, что в Московской области на летний период забронировали порядка 85% отелей и глэмпингов. По его словам, в 2022 году из-за «особых обстоятельств» россияне демонстрируют огромный спрос на подмосковные базы отдыха.

По словам Воробьёва, если говорить про отели и глэмпинги, которые сейчас развиваются, и коттеджные варианты отдыха, как, например, «Изумрудный лес», то 85 процентов мест там уже забронированы. В этом году особые обстоятельства, когда мы видим огромный запрос на отдых. Это и отели, и пансионаты, активный отдых, спорт, глэмпинги, в общем, все то, что позволяет провести уик-энд и даже отпуск, указал глава региона.

Однако насколько устойчивым окажется спрос на такой вид отдыха — пока нет точного понимания. И вот почему.

Временная альтернатива

Основатель Ассоциации загородных отелей России, генеральный директор загородного куба «Лачи» Галина Исаева рассказала NEWS.ru, что первый всплеск интереса к отдыху недалеко от дома был отмечен вскоре после начала пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, для многих поездка на базу отдыха или в парк-отель стала альтернативой зарубежному отдыху.

Сейчас мы наблюдаем ажиотаж в таких местах размещения в Сочи, других южных регионах. Там спрос превышает предложение, и туда преимущественно едут гости с высоким уровнем достатка, которые в прежние годы отдыхали за границей,

— пояснила Исаева.

News.ru

В то же время она признала, что большая часть российских загородных «пятерок» (а в целом их довольно мало) все же не дотягивают до уровня таковых в Турции — отсутствует необходимая инфраструктура, многие отели построены на основе еще советских пансионатов.

По данным ассоциации, средний срок пребывания гостей на базах отдыха — два-три дня, лишь около десяти процентов клиентов приезжают на неделю. Одно из последних веяний, все чаще фиксируемых в Подмосковье, это отдых в загородных отелях бабушек и дедушек с внуками. Некоторые россияне стали рассматривать парк-отели и турбазы в качестве дач, пусть и достаточно дорогих.

Впрочем, Исаева полагает, что нынешняя ситуация вряд ли будет вечной по двум причинам. Во-первых, падение реальных доходов населения продолжается, и отельеры это замечают:

Сейчас мы работаем по ценам прошлого года. Представители среднего сегмента попытались поднять немного цены, но сразу увидели падение загрузки. Это означает, что больше люди платить не готовы, уже дорого.