Дом-орден и лес в черте города: путешествие на МЦД-2

Благодаря открытию движения на Московских центральных диаметрах для москвичей стали ближе достопримечательности, которые расположены в том числе и за пределами столицы. Теперь горожане и туристы могут быстрее доехать до необычных мест отдыха, интересных музеев и уникальных памятников архитектуры.
В прошлый раз мы строили экскурсионный маршрут по первому диаметру — МЦД-1, а сегодня расскажем, как по МЦД-2 добраться до средневекового монастыря, станции начала XX века и места, где можно потрогать космические артефакты.
Наше путешествие начинается на одной из самых северных станций второго Московского центрального диаметра. От платформы Волоколамская легко попасть в один из крупнейших зеленых парков Москвы — «Митино». Кстати, добираться сюда на МЦД удобнее, чем на метро. В центре зеленого массива расположен Пенягинский пруд, который подчеркивает красоту ландшафтного парка.
Кроме того, «Митино» идеально подходит для активного отдыха, здесь есть площадки для игры в волейбол и катания на роликах. Недавно оборудовали новую велодорожку, которая походит по берегу Пенягинского пруда, зимой в парке заливают каток, где можно покататься бесплатно.
Следующий зеленый массив на нашем пути — природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», настоящий зеленый остров в черте города площадью около 220 гектаров. Здесь водятся белки, мыши-полевки и другие грызуны, многочисленные виды птиц — утки, соловьи, дятлы, зяблики, овсянки, синицы, сойки, дрозды, а на реке Химке можно увидеть настоящую бобровую плотину.
«Покровское-Стрешнево» — одно из крупнейших и популярных мест отдыха столицы, здесь любят проводить время и организовывать пикники местные жители и туристы. В парке проложены дорожки для бега и езды на велосипедах, роликах, самокатах, а около родника Царевна Лебедь в жаркий летний день можно почувствовать долгожданную прохладу.
Сейчас на территории проходят работы по реабилитации. Концепцию разработали по заказу Правительства Москвы и назвали «Пять парков в одном». Центральная часть — природный парк — останется естественной заповедной зоной. Еще одной природной территорией станет эколого-просветительский парк. У Иваньковских прудов появится досугово-рекреационный парк с площадками для отдыха. Историческую часть обустроят неподалеку от храма и усадьбы Покровское-Глебово, а в спортивной части парка посетители смогут заняться активным отдыхом.
Специалисты также приступили к реставрации главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. Здание XVIII–XIX веков — уникальный памятник истории и архитектуры.
Тем, кто ценит возможность почувствовать себя жителем другого времени и узнать историю железнодорожного транспорта, советуем посетить живую экспозицию — историческую площадку «Паровозное депо станции Подмосковная».
Станция Подмосковная и паровозное депо были открыты в 1901 году. В наше время на их базе создан комплекс, не имеющий аналогов в России: музейная экспозиция совмещается с ремонтом и эксплуатацией действующих паровозов. Комплекс включает в себя веерное паровозное депо с поворотным кругом и деревянные здания — объекты культурного наследия.
В экспозиционном зале депо особенно интересна демонстрационная модель «Паровоз в разрезе», которая позволяет понять принцип работы машины. А в одном из зданий реконструирована обстановка вокзала начала ХХ века с кассой, телеграфом и буфетом. Исторические и интерактивные экспонаты можно увидеть в расположенной рядом действующей водонапорной башне.
Следующий уникальный музей находится буквально на соседней станции — недалеко от платформы Гражданская. В Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ можно увидеть модели первых летательных аппаратов, первый спутник земли, контейнер первой собаки-космонавта Лайки и многое другое. Больше всего посетителей привлекают «Буран» — уникальная тренировочная кабина для отработки управления, а также подлинный кабинет Юрия Гагарина и его личные вещи. Некоторые из экспонатов спрятаны под стекло, а другие можно трогать.
В залах авиации демонстрируются макеты практически всех самолетов от момента зарождения авиации и до современного времени, уникальные механизмы летательных аппаратов, авиационные моторы.
Старейший музей в России на тему космонавтики и один из первых в мире создан в 1927 году и располагается в красивом особняке в стиле модерн начала XX века. Коллекция насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Здесь проходят курсы конструирования, проводятся просветительские уроки и организуются летние лагеря.
Проехав через центр города, мы оказываемся на юго-востоке столицы. Здесь можно полюбоваться на одну из старинных усадеб, которыми так славятся Москва и Подмосковье.
Усадьба музея-заповедника «Люблино»— образец архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. Загородная вилла была возведена богатым москвичом Николаем Дурасовым в необычном палладианском стиле (назван по имени итальянского архитектора Андреа Палладио), ключевые идеи которого — симметрия, перспектива и следование принципам античной архитектуры.
Планировка дома сверху напоминает орден Святой Анны. Так амбициозный владелец увековечил память дорогой награды, которую получил из рук российского императора.
Еще один уникальный объект принадлежит уже церковной архитектуре. Рядом с платформой Депо путешественники могут найти Николо-Перервинский монастырь. По одной из легенд, обитель возвели на высоком левом берегу Москвы-реки еще во времена Куликовской битвы — в конце XIV века. Но первое официальное упоминание о ней встречается только в 1623 году.
Этот небольшой, но очень красивый монастырь известен намного меньше, чем Донской или Новодевичий только потому, что находится не в центре города. Первоначально храм именовался «Никола Старый», а нынешнее название он получил из-за местности: здесь Москва-река меняет свое русло как бы прерывая его.
Сейчас объект имеет статус патриаршего подворья: каждый день в монастыре совершаются богослужения, работают духовная семинария, гимназия и воскресная школа.
Последнюю остановку экскурсионного маршрута украшает жемчужина среди исторических усадеб — музей-заповедник «Царицыно». Это популярное туристическое место, до которого удобно добираться на МЦД.
Одна из главных достопримечательностей музея-усадьбы — светомузыкальный фонтан — находится на втором месте по посещаемости после уникального дворцового комплекса. Фонтан сконструирован в естественном водоеме и включает в себя 12 кругов, 900 струй, 3312 светильников под водой. Струи поднимаются на высоту до 15 метров. Ежесекундно меняется высота, толщина и направление падающей воды.
Постройки самой усадьбы заложил еще в 1776 году придворный архитектор Василий Баженов по приказу императрицы Екатерины Второй. Они выполнялись из красного кирпича с отделкой белым камнем, но не были завершены, отреставрировали их уже в наше время. В Большом дворце сейчас проводятся художественные выставки, музыкальные программы, костюмированные балы и фотосессии в исторических нарядах.