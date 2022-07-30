Дом-орден и лес в черте города: путешествие на МЦД-2

Благодаря открытию движения на Московских центральных диаметрах для москвичей стали ближе достопримечательности, которые расположены в том числе и за пределами столицы. Теперь горожане и туристы могут быстрее доехать до необычных мест отдыха, интересных музеев и уникальных памятников архитектуры.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В прошлый раз мы строили экскурсионный маршрут по первому диаметру — МЦД-1, а сегодня расскажем, как по МЦД-2 добраться до средневекового монастыря, станции начала XX века и места, где можно потрогать космические артефакты.

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Станция Волоколамская: спрятанный в парке пруд

Наше путешествие начинается на одной из самых северных станций второго Московского центрального диаметра. От платформы Волоколамская легко попасть в один из крупнейших зеленых парков Москвы — «Митино». Кстати, добираться сюда на МЦД удобнее, чем на метро. В центре зеленого массива расположен Пенягинский пруд, который подчеркивает красоту ландшафтного парка.

Кроме того, «Митино» идеально подходит для активного отдыха, здесь есть площадки для игры в волейбол и катания на роликах. Недавно оборудовали новую велодорожку, которая походит по берегу Пенягинского пруда, зимой в парке заливают каток, где можно покататься бесплатно.

Станция Стрешнево: покормить белок

Следующий зеленый массив на нашем пути — природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», настоящий зеленый остров в черте города площадью около 220 гектаров. Здесь водятся белки, мыши-полевки и другие грызуны, многочисленные виды птиц — утки, соловьи, дятлы, зяблики, овсянки, синицы, сойки, дрозды, а на реке Химке можно увидеть настоящую бобровую плотину.

«Покровское-Стрешнево» — одно из крупнейших и популярных мест отдыха столицы, здесь любят проводить время и организовывать пикники местные жители и туристы. В парке проложены дорожки для бега и езды на велосипедах, роликах, самокатах, а около родника Царевна Лебедь в жаркий летний день можно почувствовать долгожданную прохладу.

Сейчас на территории проходят работы по реабилитации. Концепцию разработали по заказу Правительства Москвы и назвали «Пять парков в одном». Центральная часть — природный парк — останется естественной заповедной зоной. Еще одной природной территорией станет эколого-просветительский парк. У Иваньковских прудов появится досугово-рекреационный парк с площадками для отдыха. Историческую часть обустроят неподалеку от храма и усадьбы Покровское-Глебово, а в спортивной части парка посетители смогут заняться активным отдыхом.

Специалисты также приступили к реставрации главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. Здание XVIII–XIX веков — уникальный памятник истории и архитектуры.

Станция Красный Балтиец: окунуться в атмосферу вокзала начала ХХ века

Тем, кто ценит возможность почувствовать себя жителем другого времени и узнать историю железнодорожного транспорта, советуем посетить живую экспозицию — историческую площадку «Паровозное депо станции Подмосковная».

Станция Подмосковная и паровозное депо были открыты в 1901 году. В наше время на их базе создан комплекс, не имеющий аналогов в России: музейная экспозиция совмещается с ремонтом и эксплуатацией действующих паровозов. Комплекс включает в себя веерное паровозное депо с поворотным кругом и деревянные здания — объекты культурного наследия.

В экспозиционном зале депо особенно интересна демонстрационная модель «Паровоз в разрезе», которая позволяет понять принцип работы машины. А в одном из зданий реконструирована обстановка вокзала начала ХХ века с кассой, телеграфом и буфетом. Исторические и интерактивные экспонаты можно увидеть в расположенной рядом действующей водонапорной башне.

Станция Гражданская: потрогать космические артефакты

Следующий уникальный музей находится буквально на соседней станции — недалеко от платформы Гражданская. В Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ можно увидеть модели первых летательных аппаратов, первый спутник земли, контейнер первой собаки-космонавта Лайки и многое другое. Больше всего посетителей привлекают «Буран» — уникальная тренировочная кабина для отработки управления, а также подлинный кабинет Юрия Гагарина и его личные вещи. Некоторые из экспонатов спрятаны под стекло, а другие можно трогать.

В залах авиации демонстрируются макеты практически всех самолетов от момента зарождения авиации и до современного времени, уникальные механизмы летательных аппаратов, авиационные моторы.

Старейший музей в России на тему космонавтики и один из первых в мире создан в 1927 году и располагается в красивом особняке в стиле модерн начала XX века. Коллекция насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Здесь проходят курсы конструирования, проводятся просветительские уроки и организуются летние лагеря.

Станция Люблино: увидеть уникальный архитектурный стиль

Проехав через центр города, мы оказываемся на юго-востоке столицы. Здесь можно полюбоваться на одну из старинных усадеб, которыми так славятся Москва и Подмосковье.

Усадьба музея-заповедника «Люблино»— образец архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. Загородная вилла была возведена богатым москвичом Николаем Дурасовым в необычном палладианском стиле (назван по имени итальянского архитектора Андреа Палладио), ключевые идеи которого — симметрия, перспектива и следование принципам античной архитектуры.

Планировка дома сверху напоминает орден Святой Анны. Так амбициозный владелец увековечил память дорогой награды, которую получил из рук российского императора.

Станция Депо: насладиться тишиной и умиротворением

Еще один уникальный объект принадлежит уже церковной архитектуре. Рядом с платформой Депо путешественники могут найти Николо-Перервинский монастырь. По одной из легенд, обитель возвели на высоком левом берегу Москвы-реки еще во времена Куликовской битвы — в конце XIV века. Но первое официальное упоминание о ней встречается только в 1623 году.

Этот небольшой, но очень красивый монастырь известен намного меньше, чем Донской или Новодевичий только потому, что находится не в центре города. Первоначально храм именовался «Никола Старый», а нынешнее название он получил из-за местности: здесь Москва-река меняет свое русло как бы прерывая его.

Сейчас объект имеет статус патриаршего подворья: каждый день в монастыре совершаются богослужения, работают духовная семинария, гимназия и воскресная школа.

Станция Царицыно: 900 струй светомузыкального фонтана

Последнюю остановку экскурсионного маршрута украшает жемчужина среди исторических усадеб — музей-заповедник «Царицыно». Это популярное туристическое место, до которого удобно добираться на МЦД.

Одна из главных достопримечательностей музея-усадьбы — светомузыкальный фонтан — находится на втором месте по посещаемости после уникального дворцового комплекса. Фонтан сконструирован в естественном водоеме и включает в себя 12 кругов, 900 струй, 3312 светильников под водой. Струи поднимаются на высоту до 15 метров. Ежесекундно меняется высота, толщина и направление падающей воды.