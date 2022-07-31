Названы самые таинственные туристические места в России

Неизвестно, существуют ли на самом деле привидения или подводные монстры размером с дирижабль. Однако людей ничего не остановит придумывать об этом легенды разной степени правдоподобности и от души в них верить. Некоторые локации действительно имеют дурную славу среди местных и туристов: там пропадают люди, мерещится разная чертовщина и просто становится не по себе. Рассказываем о пяти самых таинственных местах для любителей пощекотать себе нервы.

Фото: Москва24 Москва24

Молебский треугольник

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"Молебский треугольник" почти такой же загадочный, как Бермудский. На границе Пермского края и Свердловской области есть село Молебка, и территория вокруг него считается "нехорошей". Раньше здесь жили представители народа манси, которые совершали ритуальные жертвоприношения (кстати, фигуры идолов сохранились до сих пор). Это не могло пройти бесследно, по крайней мере для человеческой фантазии.

По легендам, сюда регулярно наведываются инопланетяне – движущиеся темные фигуры и светящиеся шары, которым пока не нашлось никакого рационального объяснения. Местные рассказывают, что здесь постоянно слышны стоны и скрипы. Также, по их словам, в этом районе странная ситуация с течением времени: оно может замедляться или ускоряться само по себе.

Как добраться: ближе всего из Перми (в 170 километрах): около 100 километров по трассе на Екатеринбург, далее налево на Усть-Кишерть, потом поворот на село Осинцево и далее – до Молебки примерно 20 километров.

Телецкое озеро

Телецкое – одно из самых живописных озер на Алтае, и многие туристы целенаправленно едут именно сюда. Однако местные считают его проклятым и не спешат составить компанию гостям. Более того, стараются лишний раз не проезжать мимо и даже не смотреть, чтобы не тревожить духов. Считается, что на дне Телецкого озера находится так называемый лес мертвецов. Вода в нем стабильно холодная круглый год, поэтому тела утонувших не пропадают.

По легенде, одними из первых таких несчастных стали всадники Чингисхана, у которых не было шансов выплыть в тяжелых доспехах. Считается, что они моментально утонули и лежат на дне до сих пор. Но останки армии татаро-монгольского ига не удалось обнаружить, как и утопленников, которые по сей день здесь пропадают бесследно. Иногда по ночам можно услышать доносящийся со дна озера звон колоколов, а над водной гладью увидеть странное свечение. Впрочем, туристов это не останавливает, а даже, наоборот, привлекает. Здесь с удовольствием купаются, рыбачат и катаются на лодках.

Как добраться: из Горно-Алтайска до села Артыбаш – 157 километров по трассе. Можно проехать этот путь на автобусе (ходят 1–3 рейса в день, но нужно уточнять на автовокзале), в пути – около четырех часов.

Озеро Лабынкыр

На востоке Якутии, посреди тундры и вечной мерзлоты, вдалеке от цивилизации есть озеро Лабынкыр. Его местные жители стараются обходить за километры, когда отправляются на охоту. Здесь неоднократно был замечен "лабынкырский черт" или "якутское лох-несское чудовище". Описания вероятных "очевидцев" подозрительно сходятся: это огромный монстр, который живет в воде, но иногда выходит на берег, ворует оленей и даже нападает на людей.

Его можно было бы запросто считать персонажем местного фольклора, но похожими историями делятся и ученые, участвовавшие в геологической экспедиции в середине XX века. По словам исследователей, чудовище серого цвета, передвигаться как под водой, так и над ней. И оно действительно огромное: расстояние между глазами примерно метр. С тех пор "лабынкырского черта" видели неоднократно издалека, однако поиски в глубине озера никаких результатов не дали.

Кстати, это не единственный подводный монстр, которого наблюдали в нашей стране: еще один поселился поближе к Москве, на озере Бросно в Тверской области. По легенде, там тоже неоднократно видели жуткого ящера огромных размеров, причем впервые еще в XIII веке. Считается, что именно адский подводный монстр испугал ордынцев во время военного похода на Великий Новгород.

Как добраться до Лабынкыра: вокруг озера – сплошная дикая тундра, ближайший поселок – Томтор – находится в 105 километрах от водоема. Из Якутска до Томтора около 20 часов пути на машине, а потом на вездеходе до Лабынкыра еще восемь часов.

Как добраться до Бросно: вокруг озера несколько деревень (Жуково, Бенек, Гущино), до которых можно доехать на машине. До каждой из них примерно 450 километров от Твери. Дороги не всегда проходимые, особенно в дождливую погоду, но в городе можно найти местных, которые довезут на внедорожнике.

Перевал Дятлова

Трагическая история группы Игоря Дятлова в комментариях не нуждается. В 1959 году на горе Холатчахль погибли девять опытных туристов, и причина их смерти до сих пор неизвестна. Тела их нашли с тяжелыми травмами, некоторых – практически без одежды, несмотря на холодную зиму. Стены палатки были изрезаны изнутри, а у одной из участниц похода отсутствовал язык и глаза.

История группы Дятлова – самая громкая, однако за последние сто лет на этой горе погибли по меньше мере 27 человек, и все – при не выясненных до конца обстоятельствах. Кроме того, в 1960–1961 годах в авиакатастрофах над этим местом погибли еще девять геологов.

Сегодня на перевал Дятлова инструкторы водят туристические группы, правда, только опытных и в хорошей физической форме – такое путешествие не каждому под силу. Дело не только в сложности маршрута: туристы, побывавшие на перевале Дятлова, отмечают внезапное и беспричинное чувство тревоги, перебои в работе компаса, а также практически полное отсутствие каких-либо животных. Они просто отсюда убегают.

Как добраться: из Екатеринбурга до Ивделя чуть более 500 километров и около 11 часов на автобусе или поезде. Затем следует пересесть на внедорожники и оправиться в поселок Вижай, далее по указателям – маршрут маркирован.

Клиника Алленберг

Заброшенные здания почти всегда производят гнетущее впечатление, но Алленберг – это особый случай. В этих полуразрушенных стенах изначально располагалась психиатрическая клиника, затем с 1852 по 1940 здесь был больничный комплекс Восточной Пруссии. Но самая жуть творилась в комплексе в годы Великой Отечественной войны, когда в нем хозяйничали эсэсовцы.

Ходят легенды, что здесь ставили эксперименты над пленными и нещадно их пытали. Даже сегодня можно услышать стоны этих людей, погибших в ужасных муках. Выглядит здание довольно инфернально: стены наполовину разрушены, все поросло мхом, жутковатые граффити, особенно не по себе от надписи "Приятного аппетита" в столовой.