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1 час назад

Поклонники творчества Солженицына повторят маршрут писателя в Кисловодске

ТАССиещё 1

Солженицынская проходка, на которой поклонники творчества известного писателя повторят его маршрут, пройдет 3 августа в Кисловодске (Ставропольский край). Об этом в субботу сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

Поклонники творчества Солженицына повторят маршрут писателя
Фото: ТАССТАСС

"В Кисловодске пройдет Солженицынская проходка. 3 августа, в день памяти Нобелевского лауреата, гости и жители города пройдут по маршруту сентября 1994 года. Это время последнего визита Александра Солженицына на его малую родину", - сказал Моисеев.

По его словам, мероприятие проведет научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля Рахима Гочияева, которая сопровождала писателя в Кисловодске 28 лет назад.

"Солженицынская проходка - это возможность узнать уникальные факты из биографии великого писателя, а также из истории Кисловодска. Участники посетят дом Гориной, где маленький Александр провел первые годы жизни. Сейчас в здании находится музей Солженицына", - рассказал глава Кисловодска.

Он отметил, что утром участники Солженицынской проходки отправятся от санатория им. Георгия Димитрова по проспекту Ленина к памятнику писателя, который в 2018 году городу подарил Зураб Церетели. Затем делегация посетит государственную филармонию, поднимется по терренкуру к информационно-культурному центру "Музей А. Солженицына". Завершится мероприятие панихидой в храме целителя Пантелеймона. Также в музее Солженицына состоятся бесплатная экскурсия и показ документального фильма "Рожден в Кисловодске".

Солженицын родился в Кисловодске в 1918 году. В 2003 году писатель стал почетным гражданином родного города, отказавшись от аналогичных предложений от других городов России.

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