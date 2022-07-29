На каких курортах России отдыхают звезды

Российские звезды часто выступают на отечественных курортах, а периодически сами там отдыхают. Какие города выбирают селебрити для отпусков на территории России, рассказываем в материале "Рамблера".

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Сочи

Сочи считают российской Калифорнией и в шутку называют Сочифорнией. Это одна из самых популярных локаций в России для отдыха знаменитостей. Здесь и море, и походы в горы, и духовные практики с баней на Красной Поляне. Некоторые отечественные звезды даже владеют недвижимостью в Сочи. Например, Монеточка, Григорий Лепс, Андрей Григорьев-Аполонов.

Геленджик

Еще один популярный у звезд российский курорт - Геленджик. Ежегодно знаменитости здесь проводят десятки концертов. Например, в августе в городе выступят Олег Газманов, Елена Воробей, Григорий Лепс, Anna Asti. А бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Алена Водонаева приобрела в Геленджике две квартиры.

Крым