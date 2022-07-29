Назван один из самых популярных городов для отдыха на Волге

За первое полугодие 2022 года в Волгоградской области побывали 740 тысяч путешественников. Волгоград занял второе место по популярности среди городов, которые хотят посетить туристы в августе.

Фото: Родной город Родной город

К такому выводу пришли эксперты, основываясь на данные о бронировании отелей и квартир на последний летний месяц. Таким образом Волгоград вошел в топ-10 самых популярных волжских городов для отдыха.

Список востребованных среди туристов городов на Волге пополнили такие города, как Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Астрахань, Саратов. Также для путешествий многие выбирают Плес, Самару, Кострому и Чебоксары.

Средняя продолжительность пребывания туристов в городе-герое составляет 2-7 ночей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Кроме того, специалистами отмечено, что на майские праздники и День России Волгоград стал один из самых популярных направлений и вошел в топ-10 городов для отдыха с детьми.

Также, согласно статистике, город-герой вошел в пятерку самых гостеприимных городов страны. Отметим, развитие туристического направления в Волгоградской области обозначена как одна из перспективных точек роста экономики региона.