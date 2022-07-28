Почему стоит поехать на Каспий и какой курорт выбрать

Море обладает невероятной притягательной силой. Каждый, кто хотя бы раз бывал на море, непременно хочет сюда вернуться в будущем. И если вы еще не были на Каспийском море, то съездить сюда стоит обязательно.

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Астрахань

Отдых в Астрахани не назовешь классически пляжным. Пляжей здесь мало, зато рыбалка отменная. Если вы любите, умеете или хотите научиться ловить рыбу — вам сюда. В Астрахани прекрасная архитектура, можно сходить в театр, музеи, просто гулять по улицам. Но имейте в виду, в августе температура воздуха может подниматься до 40 градусов, если плохо переносите жару, выбирайте другое время.

Калмыкия

В Калмыкии на берегу Каспийского мря располагается город Лагань. Побережье здесь песчаное, пологий вход в море, детям понравится. Рыбалка здесь тоже есть. В первой половине августа туристы сюда едут, чтобы посмотреть на цветущие лотосы.

Дагестан