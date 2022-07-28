Правила, которые стоит соблюдать туристам в Дагестане

Дагестан — особый российский регион, куда туристы устремились еще в пандемию коронавируса из-за закрытых границ. Республика расположена на побережье Каспийского моря, поэтому особенно популярна у путешественников в летний период. Однако для туристов в Дагестане действуют свои негласные правила и рекомендации, которые не стоит нарушать, чтобы не конфликтовать с местными. О них — в материале “Рамблера”.

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Дресс-код

Женщинам в Дагестане не стоит носить слишком открытую одежду, несмотря на высокие температуру. Выбирайте то, что будет прикрывать плечи и ноги, обращайте внимание на одежду из легких материалов. Мужчинам не стоит оголять торс на улицах, даже если вы идете к пляжу.

Также девушкам советуют не носить слишком открытые купальники на пляже. Можно носить классические плавки, топы или закрытые купальники.

Вредные привычки

В Дагестане вы увидите много мужчин, которые курят в самых разных местах, но девушка этого делать не рекомендуется. Если женщина хочет удовлетворить нехватку никотина, то лучше всего это сделать в укромном месте. Алкоголь в общественных местах лучше не злоупотреблять никому. Если вы перебрали, то лучше сразу уехать домой, а не ходить по улицам в состоянии опьянения.

Взаимодействие с местными

Вы можете идти по улице и незнакомый человек угостит вас конфетой или другим угощением. Не стоит от этого отказываться. Иногда в Дагестане раздают милостыню, и местные жители обижаются на тех, кто отказывается от этого. Если вы не хотите это есть, можете отдать кому-то другому.

Не обижайтесь, если местные уступят вам место в общественном транспорте, предложат за вас заплатить или позовут к себе в гости. Это — обычаи гостеприимства, и вы можете вежливо отказать им.

Проявление чувств на публике