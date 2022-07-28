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46 минут назад

4 вещи, которые не стоит делать в Екатеринбурге

Мира Маркина

Столица Урала манит туристов со всех концов России – в городе есть, чем заняться, в любой сезон. Однако некоторым туристам удается омрачить себе отдых в Екатеринбурге из-за недостаточной подготовки и осведомленности.

4 вещи, которые не стоит делать в Екатеринбурге
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о том, чего нельзя делать в этом городе (если вы хотите, чтобы отпуск удался) – в материале "Рамблера".

Плавать в Исети

Чтобы раз и навсегда отбить у вас желание купаться в этой реке, напомним, что именно сюда попадает часть сточных вод, отходы многочисленных производств и другие вещества, которые явно не способствует чистоте водоема.

Если вы оказались в Екатеринбурге в жару, лучше отправьтесь на Визовский пруд. Доехать до него можно на трамвае.

Приезжать весной, летом и осенью без резиновых сапог

Если не хотите простудиться или испортить любимые кроссовки, не жалейте места в чемодане для резиновых сапог. Таяние снега весной создает огромные лужи, которые без сапог разве что переплывать. Проливные дожди летом и осенью делают то же самое.

Игнорировать Уральские горы

Конечно, в самом Екатеринбурге гор нет, но из города можно весьма быстро доехать до национальных парков "Таганай" и "Зюраткуль". Первый находится всего в 270 км от столицы Урала, второй – в 330 км. При желании посетить один из парков можно за день, вернувшись на ночевку в Екатеринбург.

Покупать сувениры в переходе у ж/д вокзала

Атмосфера здесь весьма мрачная, а контингент не из приятных – здесь словно расположился телепорт в 90-е. Хорошие и нетривиальные сувениры можно найти на втором этаже популярного "Ельцин-центра".

Отдых в России,Ельцин-центр,
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