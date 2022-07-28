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44 минуты назад

Власти Сочи заявили о загрузке отелей в августе на 95 %

РИА "ФедералПресс"

Единственный на Юге курорт, где работает аэропорт, принял четырехмиллионного туриста. Правда, приехал юбилейный гость на поезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Власти Сочи заявили о загрузке отелей в августе на 95 %
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Приехал поездом из Москвы с семьей. На площади железнодорожного вокзала Сочи туристов встретили с цветами и подарками»,

– говорится в сообщении.

Сейчас средняя загрузка отелей в Сочи составляет около 90 %, на курорте находятся 210 тысяч отдыхающих. В августе прогнозируют 95 %. С начала года Сочи посетили 4 миллиона туристов. По данным мэрии, в августе 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов.

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