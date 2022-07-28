Власти Сочи заявили о загрузке отелей в августе на 95 %

Единственный на Юге курорт, где работает аэропорт, принял четырехмиллионного туриста. Правда, приехал юбилейный гость на поезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Приехал поездом из Москвы с семьей. На площади железнодорожного вокзала Сочи туристов встретили с цветами и подарками»,

Сейчас средняя загрузка отелей в Сочи составляет около 90 %, на курорте находятся 210 тысяч отдыхающих. В августе прогнозируют 95 %. С начала года Сочи посетили 4 миллиона туристов. По данным мэрии, в августе 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов.