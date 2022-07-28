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17 минут назад

В Крыму для туристов открыли пещеру "Таврида"

ТАССиещё 2

Новый туристический объект - пещеру "Таврида" - торжественно открыли в Крыму, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ).

В Крыму для туристов открыли пещеру "Таврида"
Фото: ТАССТАСС

"Экскурсионный маршрут Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" Крымского федерального университета открыли для туристов. Его протяженность составляет 485 метров, продолжительность экскурсии - 50-60 минут", - говорится в сообщении.

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На церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Как отметил глава Крыма, для КФУ пещера "Таврида" стала первым крупным, "знаковым" бизнес-проектом.

"По сути, это бренд Крыма, такая пещера уникальна <…>. Со своей стороны окажем полное содействие Крымскому федеральному университету, нашим энтузиастам. Думаю, что будет еще очень много объектов показа, будет много находок, интересных артефактов", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Начиная с пятницы объект будет доступен для посещения туристами, экскурсии будут проводиться группами по 20 человек. На объекте работают шесть экскурсоводов - студентов КФУ. "По словам специалистов, большим преимуществом пещеры является транзитный проход, что позволяет запускать экскурсии с промежутком в 10-15 минут. Кроме того, в пещере созданы все условия для посещения объекта людьми с ограниченными возможностями здоровья", - отметили в пресс-службе КФУ.

Ранее старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин сообщал, что в ходе экскурсии посетители смогут познакомиться с морфологией пещеры, историей ее образования, инженерными особенностями объекта. В экспозиции представлены интересные с палеонтологической точки зрения находки - костные останки древних животных, а также различные минералы.

О пещере

Пещера "Таврида" была найдена в 2018 году при строительстве одноименной многополосной трассы, пересекающей полуостров с востока на запад и ставшей его основной магистралью. По данным Русского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Среди находок - останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

Отдых в России,Геннадий Самохин,Сергей Аксенов,Русское географическое общество,
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