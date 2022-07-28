В Крыму для туристов открыли пещеру "Таврида"

Новый туристический объект - пещеру "Таврида" - торжественно открыли в Крыму, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ).

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"Экскурсионный маршрут Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" Крымского федерального университета открыли для туристов. Его протяженность составляет 485 метров, продолжительность экскурсии - 50-60 минут", - говорится в сообщении.

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На церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Как отметил глава Крыма, для КФУ пещера "Таврида" стала первым крупным, "знаковым" бизнес-проектом.

"По сути, это бренд Крыма, такая пещера уникальна <…>. Со своей стороны окажем полное содействие Крымскому федеральному университету, нашим энтузиастам. Думаю, что будет еще очень много объектов показа, будет много находок, интересных артефактов", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Начиная с пятницы объект будет доступен для посещения туристами, экскурсии будут проводиться группами по 20 человек. На объекте работают шесть экскурсоводов - студентов КФУ. "По словам специалистов, большим преимуществом пещеры является транзитный проход, что позволяет запускать экскурсии с промежутком в 10-15 минут. Кроме того, в пещере созданы все условия для посещения объекта людьми с ограниченными возможностями здоровья", - отметили в пресс-службе КФУ.

Ранее старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин сообщал, что в ходе экскурсии посетители смогут познакомиться с морфологией пещеры, историей ее образования, инженерными особенностями объекта. В экспозиции представлены интересные с палеонтологической точки зрения находки - костные останки древних животных, а также различные минералы.

О пещере