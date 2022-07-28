Стоимость проживания в эконом-отелях Сочи достигла 140 тысяч

Российским туристам сообщили, что цена семидневного проживания в ряде эконом-отелей Сочи в августе достигла 140 тысяч рублей. Информацию об этом в четверг, 28 июля, публикуют «Известия» со ссылкой на туроператоров.

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Так, в компании «Интурист» заявили, что по уровню цен гостиницы курорта уже обошли турецкие объекты размещения. Причиной подобного явления, по мнению экспертов, стало ограниченное транспортное сообщение с другими городами Черноморского побережья. «Но перелет в Турцию сейчас дорогой, поэтому по совокупности факторов тур на российский курорт выходит дешевле», — добавили в пресс-службе.

В FUN&SUN рассказали, что в отелях Сочи в текущем туристическом сезоне наблюдается большой разброс цен. Например, стоимость недельного размещения в двухзвездочных отелях с трехразовым питанием может обойтись двоим путешественникам в сумму от 40 до 140 тысяч рублей. За отдых в гостинице категории три звезды придется заплатить от 45 до 160 тысяч рублей, цена за проживание в «четверке» варьируется от 88 до 286 тысяч.