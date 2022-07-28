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3 часа назад

«Не вернемся и вам не советуем»: туристка об отдыхе в Сочи

Lenta.ru

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Сочи, пожаловалась на высокие цены на курорте и на плохую гостиницу. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

«Не вернемся и вам не советуем»: туристка об отдыхе в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, ей «не повезло с отелем». Так, обстановку в нем она описала фразой «полный бардак»: например, ее возмутила непродуманность планировки номера, автоматически закрывающаяся дверь, а также поздний завтрак в гостинице (с 9:00).

«Ковролин весь в пятнах, ходить неприятно, лучше бы его вообще убрали. С планировкой в номерах полный бардак. Розеток очень мало, возле кровати вообще ни одной, зато есть возле унитаза зачем-то. Постоянные проблемы с оплатами картой, просят все оплатить наличными. Своих денег отель, конечно, не стоит, не вернемся и вам не советуем»,

— пожаловалась читательница портала.

Девушка решила проводить больше времени на пляже, однако была неприятна удивлена ценами — так, в популярных местах стоимость аренды шезлонга под навесом могла доходить до 3,5 тысячи рублей в день. Тем не менее, россиянка похвалила инфраструктуру и выбор досуга на курорте.

«В Сочи отдыхать недешево, цены тут, как на лучших курортах мира. Но и инфраструктура отличная, и уровень сервиса тоже. Хороший выбор развлечений, музеев, аренда велосипедов, самокатов, очень красивые парки. Мне кажется, лучшим вариантом было бы арендовать апартаменты или даже хостел»,

— посчитала россиянка.

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