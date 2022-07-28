«Не вернемся и вам не советуем»: туристка об отдыхе в Сочи

«Ковролин весь в пятнах, ходить неприятно, лучше бы его вообще убрали. С планировкой в номерах полный бардак. Розеток очень мало, возле кровати вообще ни одной, зато есть возле унитаза зачем-то. Постоянные проблемы с оплатами картой, просят все оплатить наличными. Своих денег отель, конечно, не стоит, не вернемся и вам не советуем»,