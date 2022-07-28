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3 часа назад

Дог-трекинг организовали в горах Шерегеша

Мир24

Пушистые проводники. В горах Шерегеша организовали пешие походы в компании собак породы хаски, передает «МИР 24».

Дог-трекинг организовали в горах Шерегеша
Фото: pxhere.compxhere.com

Такой вид прогулок называется дог-трекинг, в нем участвуют специально подготовленные собаки. Хаски – идеальные сопровождающие, они подстраиваются под темп ходьбы человека, внимательны и осторожны. Они не дадут неосторожному туристу забрести в болото или на опасный обрыв. А прогулка в такой компании принесет и дополнительные положительные эмоции.

«Когда ты целыми днями работаешь, сидишь на работе 5/2, приходишь, и здесь вот эмоции через край, когда с собаками возишься, когда они тебя по таким красивым местам ведут»,

– призналась туристка Ольга Бабушкина.

Летом хаски гуляют с туристами, а зимой возят их в собачьих упряжках. Ведь этой породе собак требуется очень много физических нагрузок, чтобы быть здоровой и сильной.

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