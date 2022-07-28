Дог-трекинг организовали в горах Шерегеша

Такой вид прогулок называется дог-трекинг, в нем участвуют специально подготовленные собаки. Хаски – идеальные сопровождающие, они подстраиваются под темп ходьбы человека, внимательны и осторожны. Они не дадут неосторожному туристу забрести в болото или на опасный обрыв. А прогулка в такой компании принесет и дополнительные положительные эмоции.