Дог-трекинг организовали в горах Шерегеша

Пушистые проводники. В горах Шерегеша организовали пешие походы в компании собак породы хаски, передает «МИР 24».
Такой вид прогулок называется дог-трекинг, в нем участвуют специально подготовленные собаки. Хаски – идеальные сопровождающие, они подстраиваются под темп ходьбы человека, внимательны и осторожны. Они не дадут неосторожному туристу забрести в болото или на опасный обрыв. А прогулка в такой компании принесет и дополнительные положительные эмоции.
«Когда ты целыми днями работаешь, сидишь на работе 5/2, приходишь, и здесь вот эмоции через край, когда с собаками возишься, когда они тебя по таким красивым местам ведут»,
– призналась туристка Ольга Бабушкина.
Летом хаски гуляют с туристами, а зимой возят их в собачьих упряжках. Ведь этой породе собак требуется очень много физических нагрузок, чтобы быть здоровой и сильной.