Куда сходить туристам на Среднем Урале

В сезон отпусков многие свердловчане решают, какие места можно посетить, где отдохнуть. И пока одна часть готовится уехать в другие регионы или за границу, другая ищет интересные и необычные места на родине. Участники конкурса «Уральские каникулы» рассказали «ФедералПресс», чем завлекают туристов на Среднем Урале.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Верхотурская дорога»

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«Мы представляем для туристов новый маршрут, который знакомит с нашим городом и открывает его с неожиданной стороны. Главная идея – это погружение каждого туриста в наш самобытный город»,

– отмечает менеджер по направлению туризма управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский Артем Градобоев.

Для туристов проводят экскурсию «По улицам старинного города», где показывают объекты культурного наследия и историческую застройку, посещают театр «Град», с помощью спектаклей которого рассказывают о Верхотурье.

«Еще одной точкой притяжения является Верхотурский дом народных художественных промыслов и ремесел, где туристы узнают об устройстве русской избы. Участвуют в мастер-классах по различным ремеслам народного направления. А также поют песни из уральского фольклора и играют в народные игры и забавы»,

– добавляет Градобоев.

Прокатиться по узкоколейке и побывать на светском балу

Алапаевск известен как одно из мест, где провела в ссылке царская семья. Здесь туристам предлагают окунуться в историю XIX – начала XX века.

«Мы хотим рассказать светскую историю Елизаветы Федоровны. Будучи светской женщиной, великой княгиней, она занималась благотворительностью, проводя благотворительные балы. Благодаря проекту возрождаем эту тему снова. Мы пропагандируем бальную культуру, классическую музыку. Это возможность почувствовать себя принцессой»,

– поделилась гид-экскурсовод, руководитель проекта «Елизаветинский бал-пикник» Наталья Чекасина.

Также туристам предлагают прокатиться по алапаевской узкоколейной железной дороге.

«Узкоколейка, действующая у нас и на сегодняшний день, ее протяженность 120 км»,

– добавила Чекасина. Пассажиров угощают чаем с бубликом. А путь, протяженностью 29 км до станции «Верхняя Синячиха», занимает чуть более часа.

Кроме того, Алапаевск известен еще и тем, что известный российский композитор Петр Чайковский провел здесь свое детство.

«Немногие знают, что великий композитор провел часть своего детства в Алапаевске. Отец композитора, Илья Петрович, работал на нашем металлургическом заводе»,

– сообщила Чекасина.

По следам Бориса Рыжего и ОПГ «Уралмаш»

Для жителей и гостей Екатеринбурга, не желающих далеко уезжать из города, тоже есть на что посмотреть. Для них создан маршрут «Герои заводских окраин».

«Уралмаш, Вторчермет, ВИЗ. Это поистине уральский вайб, люди, которых знает весь мир, жили здесь. Мои гости погружаются в историю района, в эпоху индустриализации. Пройдя сквозь истории района, люди узнают, как сформировалась ОПГ «Уралмаш», за кем следил легендарный разведчик Кузнецов, что и кто повлиял на становление творчества Уральского Есенина – поэта Бориса Рыжего, какие кварталы Вторчермета застраивал молодой Борис Ельцин»,

– поделилась автор проекта Елизавета Пахомова.

«Краеведы в кедах»

Для любителей долгих прогулок и истории Среднего Урала есть проект «Краеведы в кедах», который проходит по исторической части Полевского.

«Главная наша цель – совершить прогулку от 4 до 15 км в зависимости от маршрута, при этом рассказать людям все самое интересное из истории города, почитать вслух сказы П. П. Бажова, напоить чаем по личному рецепту и накормить местной выпечкой, подарить подарочки. Получаются такие компанейские походы»,

– отметила одна из авторов проекта Елена Медведева.

Туристы совершают прогулку по исторической части города Полевского, заходят на Глубочинский пруд, на Гумешевский рудник, на Азов-гору.

«В этом году мы заявили маршрут «Дорогами старого города» на конкурс «Уральские каникулы». И решили, что готовы к тому, чтобы заняться развитием маршрута, привлечь к нему внимание»,

– добавила Елена.