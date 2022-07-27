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2 часа назад

На Алтае пройдет фестиваль сыра

Lenta.ru

В селе Киприно Шелаболихинского района Алтайского края 30 июля пройдет первый сырный гастрономический фестиваль «Как сыр в масле». Об этом пишет «Интерфакс».

На Алтае пройдет фестиваль сыра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На мероприятии будут работать несколько площадок — так, на исторической локации гости фестиваля смогут узнать о развитии сыроделия в Шелаболихинском районе и познакомиться с историей сыродельного завода «Киприно». Также для посетителей проведут различные мастер-классы, дегустацию фермерской продукции и выставку сельхозтехники.

Для юных гостей фестиваля также предусмотрена развлекательная программа. Завершат праздник выступления творческих коллективов Шелаболихинского района, Павловска и Барнаула, а также шоу барабанщиков.

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