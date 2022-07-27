Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
31 минуту назад

Россияне нашли альтернативу летнему отдыху на курортах Крыма

Lenta.ru

Российские туристы нашли альтернативу летнему отдыху в Крыму на фоне закрытия ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе в Симферополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россияне нашли альтернативу отдыху на курортах Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за проблем с транспортной доступностью полуострова соотечественники стали чаще выбирать для отпуска курорты Краснодарского края. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в июле турпоток в регион оказался на 10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам августа рост может достигнуть 20 процентов, добавил он. При этом в «Интуристе» информируют об увеличении количества бронирований туров в Сочи в июле–августе как минимум на 30 процентов.

Отмечается, что резкий скачок спроса на курорты Кубани способствовал увеличению загрузки местных отелей, что в свою очередь привело к росту средней стоимости отдыха. По данным сервиса Travelata.ru, средняя цена путевок в регион за последний год выросла на 46 процентов и достигла 83,4 тысячи рублей.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предупредил россиян о многочасовых автомобильных пробках на дорогах в сторону Крыма и Кубани. Наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Алексей Волков,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители