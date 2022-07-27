Россияне нашли альтернативу отдыху на курортах Крыма

Российские туристы нашли альтернативу летнему отдыху в Крыму на фоне закрытия ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе в Симферополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Из-за проблем с транспортной доступностью полуострова соотечественники стали чаще выбирать для отпуска курорты Краснодарского края. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в июле турпоток в регион оказался на 10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам августа рост может достигнуть 20 процентов, добавил он. При этом в «Интуристе» информируют об увеличении количества бронирований туров в Сочи в июле–августе как минимум на 30 процентов.

Отмечается, что резкий скачок спроса на курорты Кубани способствовал увеличению загрузки местных отелей, что в свою очередь привело к росту средней стоимости отдыха. По данным сервиса Travelata.ru, средняя цена путевок в регион за последний год выросла на 46 процентов и достигла 83,4 тысячи рублей.