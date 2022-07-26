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16 часов назад

Туристы не отказываются от туров в Сочи из-за непогоды

TourDom

Туристы не отказываются от туров в Сочи из-за непогоды
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Туристов не пугает непогода в Сочи, наводнения и периодические штормовые предупреждения – турпоток на курорт сохраняется на стабильно высоком уровне. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель мэра города Инна Петухова.

Отмечается, что массовых аннуляций бронирований и отказов от путевок местные представители турбизнеса не фиксируют, несмотря на то что «в соцсетях немало видеороликов, в которых рассказывается, насколько пострадали машины гостей, находящихся в Сочи на отдыхе».

Добавим, очередное штормовое предупреждение было объявлено в субботу. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендовалось воздержаться от купания в море. Пляжи курорта открыли лишь в понедельник. При этом, по словам отдыхающих, городские службы оперативно убирают с прибрежных территорий принесенный ветром мусор и устраняют повреждения туринфраструктуры.

Между тем синоптики снова прогнозируют значительное ухудшение погоды. Уже в среду ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 22 м/с. Сочинцев и гостей города просят временно не посещать набережные, не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами и принимать все необходимые меры предосторожности.

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